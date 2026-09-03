高球／老虎伍茲達成認罪協議遭吊照5年 再違規行車將面臨牢獄之災

美國高爾夫球巨星「老虎」伍茲（Tiger Woods）的涉嫌酒駕案出現重大進展，50歲的伍茲今天在佛羅里達州馬丁郡地方法院與檢方達成認罪協商，針對改提告的危險駕駛及拒絕接受合法檢測兩項罪名改口「不抗辯」，最終遭到法院處以吊銷駕照長達5年，並支付1500美元罰款。

法官斯蒂爾（Judge Darren Steele）在法庭上語重心長地表示，吊銷駕照是為了維護大眾安全，並警告伍茲，「没有任何例外，若因任何理由再次開車，將立刻面臨牢獄之災。」州檢察官巴克達爾（Thomas Bakkedahl）也強調，作為全球知名度最高的運動員之一，伍茲極易被民眾認出，檢方堅信他會遵守規定。

這起事故發生於美國時間今年3月27日，伍茲當時駕駛休旅車擦撞前方卡車拖車後翻覆，雖然現場酒測值為零，但警方在其口袋搜出處方止痛藥，且伍茲當時身心狀態欠佳並拒絕接受進一步血檢與尿檢。事發後，伍茲曾宣布暫離高球界前往瑞士進行住院治療，直到6月才公開亮相。

生涯飽受車禍與傷勢困擾的伍茲，自2024年7月在英國公開賽淘汰後便未再參與PGA巡迴賽賽事，目前預計將於12月初在巴哈馬舉辦的英雄世界挑戰賽中再次現身。

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