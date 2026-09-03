快訊

美國明尼阿波利斯槍擊案釀3死！目擊者：至少聽到25至30聲槍響

3官司被判刑！運將開車撞北檢大門 還自拍發文喊「島嶼天光」

九三軍人節優惠懶人包！全聯咖啡免費喝 超商買1送1、全店折扣一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

高球／老虎伍茲達成認罪協議遭吊照5年 再違規行車將面臨牢獄之災

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
美國高爾夫球巨星「老虎」伍茲（Tiger Woods）的涉嫌酒駕案出現重大進展。美聯社
美國高爾夫球巨星「老虎」伍茲（Tiger Woods）的涉嫌酒駕案出現重大進展。美聯社

美國高爾夫球巨星「老虎」伍茲Tiger Woods）的涉嫌酒駕案出現重大進展，50歲的伍茲今天在佛羅里達州馬丁郡地方法院與檢方達成認罪協商，針對改提告的危險駕駛及拒絕接受合法檢測兩項罪名改口「不抗辯」，最終遭到法院處以吊銷駕照長達5年，並支付1500美元罰款。

法官斯蒂爾（Judge Darren Steele）在法庭上語重心長地表示，吊銷駕照是為了維護大眾安全，並警告伍茲，「没有任何例外，若因任何理由再次開車，將立刻面臨牢獄之災。」州檢察官巴克達爾（Thomas Bakkedahl）也強調，作為全球知名度最高的運動員之一，伍茲極易被民眾認出，檢方堅信他會遵守規定。

這起事故發生於美國時間今年3月27日，伍茲當時駕駛休旅車擦撞前方卡車拖車後翻覆，雖然現場酒測值為零，但警方在其口袋搜出處方止痛藥，且伍茲當時身心狀態欠佳並拒絕接受進一步血檢與尿檢。事發後，伍茲曾宣布暫離高球界前往瑞士進行住院治療，直到6月才公開亮相。

生涯飽受車禍與傷勢困擾的伍茲，自2024年7月在英國公開賽淘汰後便未再參與PGA巡迴賽賽事，目前預計將於12月初在巴哈馬舉辦的英雄世界挑戰賽中再次現身。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

伍茲 老虎伍茲 Tiger Woods

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

老虎伍茲就佛州車禍案達成認罪協定 駕照吊扣5年

遭控謀殺美保守派人士柯克 被告羅賓森不認罪

5000多駕駛英文考試不及格仍發照 逾110家商業駕校被令關閉

【重磅快評】國安監聽高金素梅14年 是台灣法治標準還是國家機器濫權?

相關新聞

劉任右154公里最速男領軍 U18中華隊挑戰亞青棒球賽衛冕

2026 U18亞青棒球賽9月7日至13日在台北登場，中華隊由154公里最速男劉任右領軍，首戰韓國力拚勝利，挑戰主場衛冕。

鈴木誠也本季打出生涯年 小熊5年超值投資確定「賺爛」

鈴木誠也本季繳出4.6bWAR、24轟，攻守俱進創生涯新高，證明小熊5年8500萬美元投資成功，並躋身大聯盟第4位明星級日本打者。

MLB／勇士隊亞古納200轟200盜達陣 只花904場躍居史上最快

勇士隊明星外野手亞古納（Ronald Acuna Jr.）今天對國民隊之戰7局上轟出3分砲，本季第14轟出爐，成為大聯盟史上最快達到200轟、200盜的球員，勇士終場9：0大勝。

美網／蒙古「幸運落敗者」 大爆冷退12種子超級新星

以「幸運落敗者」身份進入美網會內賽，24歲的蒙古網將布雲朝克特（Yunchaokete Bu）今天打出驚奇，面對今年狀態極佳的19歲西班牙新星霍達爾（Rafael Jodar），世界排名124的布雲朝克特直接以6：2、6：1、6：1拍下12種子，迎接生涯第一場大滿貫勝利。

高球／老虎伍茲達成認罪協議遭吊照5年 再違規行車將面臨牢獄之災

美國高爾夫球巨星「老虎」伍茲（Tiger Woods）的涉嫌酒駕案出現重大進展，50歲的伍茲今天在佛羅里達州馬丁郡地方法院與檢方達成認罪協商，針對改提告的危險駕駛及拒絕接受合法檢測兩項罪名改口「不抗辯」，最終遭到法院處以吊銷駕照長達5年，並支付1500美元罰款。

中職／陸軍攜手樂天桃猿辦「阿迷趴」　司令呂坤修開球

為慶祝軍人節，陸軍司令部今天攜手中華職棒樂天桃猿隊，在桃園棒球場舉辦「阿迷趴」主題賽，由陸軍司令呂坤修上將擔任投手開球，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。