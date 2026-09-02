2026宜蘭外澳罟浪祭夏日盛會正式展開 6位國際級好手齊聚亮相

由宜蘭縣政府舉辦「2026宜蘭外澳．罟浪祭」，於今天至9月6日於頭城外澳盛大登場，現場特別邀請6位冠軍級與國際職業衝浪好手齊聚亮相，療癒系創作才女吳汶芳也親臨現場為活動熱力暖身，宣告宜蘭外澳夏末最強海岸盛典正式展開。

今年「2026宜蘭外澳．罟浪祭」自8月28日起以體驗活動及小旅行展開為期10日的海洋祭典。除了豐富的陸海空體驗活動外，9月3日至6日將由重頭戲「衝浪公開賽」接力登場，將有上百位衝浪好手展開高水準的激烈賽事；9月4日至6日結合地方文化特色的「沙灘市集」；9月5日傳統牽罟文化體驗；9月5日至6日更推出卡司陣容堅強的「罟浪音樂祭」，並於周六、周日連續2晚施放高空煙火秀，打造從白天延伸至夜晚的海洋嘉年華。

宜蘭縣政府表示，宜蘭擁有得天獨厚的山海資源，外澳更是國內最具代表性的衝浪勝地，今年縣府以「衝浪賽事」為主題，融合陸海空體驗活動、音樂展演及在地牽罟文化，期望引導民眾走進外澳、親近海洋，向國內外展現宜蘭海岸觀光的多元魅力。

本次賽事特別邀請來自澳洲、巴西、法國、德國及印尼等共6位國際職業衝浪好手來臺交流，陣容涵蓋世界青少年冠軍、澳洲女子短板公開賽冠軍、國際長板賽事冠軍及多位國際積分聯賽職業選手，將與國內頂尖選手同場切磋，讓全國民眾在海岸邊即可近距離感受國際級衝浪好手們的速度與極限魅力。

不只白天，夜晚的「罟浪音樂祭」同樣看點十足，集結創作才子韋禮安、實力派創作歌手MATZKA、金曲台語歌王許富凱、實力派唱將林曉培、知名創作歌手邱振哲及創作才女吳汶芳等，跨世代、跨曲風實力派卡司接力飆唱，一次融匯流行、搖滾、雷鬼、創作與台語等多元元素，加上9月5日與9月6日壓軸登場的高空煙火秀，讓民眾能在海風與音樂相伴下，呈現震撼視覺饗宴。

宜蘭縣政府表示，「2026宜蘭外澳‧罟浪祭」不只是年度活動，更是外澳海洋觀光品牌的重要起點。未來將持續結合海洋運動、五漁村聚落文化、地方產業及觀光旅遊資源，深化外澳「陸、海、空」三大特色，打造兼具國際視野與地方特色的海洋旅遊目的地，讓外澳不只是衝浪愛好者熟悉的海域，更成為旅人來到宜蘭必訪的海岸品牌，持續提升宜蘭在國內外海洋觀光市場的競爭力與影響力。更多活動資訊，請查詢「2026宜蘭外澳‧罟浪祭」活動官方網站。