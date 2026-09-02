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龍舟／眾志成城 花蓮體中校友、學弟攜手衝線台灣首金出爐

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
花蓮體中全隊拿著金牌合影留念，陳威智（左2）能跟學長並肩作戰感到與有榮焉。圖／大會提供
花蓮體中全隊拿著金牌合影留念，陳威智（左2）能跟學長並肩作戰感到與有榮焉。圖／大會提供

2026年第15屆「世界俱樂部龍舟錦標賽」（IDBF Club Crew World Championships，簡稱CCWC）今天在花蓮壽豐鄉鯉魚潭進行第二天賽程，花蓮體中在鄉親父老面前打出漂亮一仗，500公尺菁英公開組10人小船決賽以2分05秒03擊敗眾家好手，替地主留下第一面金牌。

花蓮體中預賽表現不俗，滑出2分06秒24，決賽在第四水道出發的他們眾志成城，自開賽就一路領先，率先奪標，成績更是突破預賽，教練侯鴻章笑說：「能衝到05秒不容易，這個成績在國際賽奪牌應該都沒問題了。」

花體這次集結校友與應屆畢業生參賽，多為輕艇、龍舟好手，不乏亞運、東亞運國手，而鯉魚潭更是他們「主場中的主場」，侯鴻章表示，「我們的學生從小就是在這邊練習，甚至可能一路到大學都是，對這邊的水域很熟悉，有地主優勢，但也有壓力，謝謝大家的支持，包括縣長也來加油，我們不負眾望。」

花蓮太平洋國際龍舟節自2016年首辦，近年報名隊數均有上百隊之譜，已是東台灣重要的龍舟祭典，今年賽事將在11月6日至8日舉辦，地點同樣是鯉魚潭。這次肩負開幕運動員宣誓的林聖儒終於如願以償站上頒獎台，他賽後表示對學弟都很有信心，「我們其實一直在準備，即使畢業、有些人甚至有自己的工作，還是會回來練，國際賽前也會集訓，大家認識很久了，相處起來很愉快，才能化為今天這股力量。」

林聖儒表示，陣中不少都有國際賽經驗，是這次奪勝關鍵，「我們心理素質很強大，也知道怎麼觀察對手，很榮幸能為台灣、為花蓮拿到這座冠軍，也歡迎外國運動員們下次可以再回花蓮走走。」

才剛畢業、暑假後即將升上東華大學的陳威智是輕艇與競速龍舟選手，去年曾代表台灣參加IDBF世錦賽，月底也將出國征戰，「我們今天表現真的很好，剛剛下來有看影片，我們後段開的很漂亮，學長們實在太帥了。」身為大一新鮮人，陳威智對未來充滿期待，但也有點緊張，賽後還跟學長請益，「我請教學長要怎麼兼顧訓練跟學業，而且我們常常要比賽，讓我有點擔心功課的部分。」

陳威智是土生土長的花蓮人，老家就在知名的瑞穗鄉，家人今天也到場加油。他表示很高興能在親友與許多國外旅客面前奪金，「這次看到這麼多外國選手，很有國際賽的感覺。很歡迎大家多來花蓮玩，小時候覺得這邊的好山、好水沒什麼，出國看了一圈後，覺得台灣就有這麼棒的地方了。」

花蓮體中出發時蓄勢待發。圖／大會提供
花蓮體中出發時蓄勢待發。圖／大會提供

花蓮 鯉魚潭 菁英 籃球

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