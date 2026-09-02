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大專校院運動行政主管業務研討會 全台113校參與

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
115年度全國大專校院運動行政主管業務研討會全體大合照。圖／大專體總提供
115年度全國大專校院運動行政主管業務研討會全體大合照。圖／大專體總提供

為提升全國大專校院體育行政主管交流，持續掌握大專體育發展趨勢與政策方向，115年度全國大專校院運動行政主管業務研討會今、明兩天在大葉大學登場，共集全國113所大專校院、約130位體育行政主管及相關人員參與。

主辦單位運動部參事呂忠仁表示，大專體育是推動全民運動及競技運動的重要一環，透過研討會的舉辦，不僅能讓各校掌握國際體育發展趨勢與重要議題，也能進一步了解目前政策導向，透過跨校交流與經驗分享，凝聚力量，一同為大專體育發展努力。

大專體總會長邱炳坤則提及，大專體育所關注的不僅是競賽成績，更涵蓋學生運動參與、運動員照顧、校園運動文化、運動科技應用及國際交流等多元課題。也期盼透過各校交流與合作，形成更具力量的大專體育發展網絡，並以「專業治理、選手為本、校際共榮、接軌國際」的精神，攜手推動臺灣大專體育持續向前。

大專體總會長邱炳坤致詞。圖／大專體總提供
大專體總會長邱炳坤致詞。圖／大專體總提供

大專體總表示，本次研討會有賴協辦單位大葉大學的全力支持，透過兩日專題內容、交流座談與經驗分享，共同聚焦大專體育當前重要議題，攜手為大專校院體育發展注入更多專業知識與發展動能。

研討會課程內容從校園體育行政實務出發，納入多項當前大專體育發展的重要觀點，包括大學運動團隊訓練與參賽風險管理、運動團隊霸凌防制之法規與實例等議題，協助各校從跨校合作、運動團隊管理及選手權益保障等面向，重新思考校園運動治理。更廣納永續發展、行政領導、校園健康到國際趨勢等不同內容，帶領與會人員掌握當前體育發展趨勢。

兩日研討會匯聚全國大專校院體育行政主管，透過政策資訊傳遞、專業知識分享及經驗交流，提供校際間互相觀摩與建立合作連結的機會。運動部及大專體總也期盼透過持續性的交流互動，讓各校在面對大專體育發展的新挑戰時，能彼此支持、共享資源，並將研討會中的新觀點與實務經驗帶回校園，轉化為推動體育工作的實際行動，共同打造更完善也更具前瞻性的大專體育環境。

運動 主管 運動部

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