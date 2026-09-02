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與姆明一族首度聯名 歐都納第16屆無痕山林7日報名開跑

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2027歐都納無痕山林與深受全球民眾喜愛的IP「姆明一族（The Moomins）」首度聯名。圖／大會提供
2027歐都納無痕山林與深受全球民眾喜愛的IP「姆明一族（The Moomins）」首度聯名。圖／大會提供

第16屆「2027歐都納無痕山林」將於2027年3月27日在台北、彰化及高雄三大主場同步登場，預計號召1.2萬名民眾參與，正式報名自9月7日起開放。本屆活動首度攜手來自芬蘭、深受全球民眾喜愛的IP「姆明一族（The Moomins）」！無痕山林活動將七大準則融入步道健行、互動闖關及親子手作，並推出限定聯名紀念商品，邀請親子、山友及企業團體一起走進自然，學習以更友善的方式親近山林。

歐都納自2008年起舉辦「無痕山林全民親山日」，持續透過戶外體驗與環境教育，邀請更多人走進自然、認識自然，並以實際行動守護台灣山林，活動累計已有超過20萬人次參與。2027年，歐都納希望藉由MOOMIN溫暖親切的角色形象，讓愛護山林的觀念一起融入年輕族群、親子家庭及企業團體的戶外生活。

姆明故事描繪姆明家族尊重自然、熱愛探索，並與環境和諧共存的生活哲學，與歐都納長期推廣的「Leave No Trace（無痕山林）」七大準則相互呼應。本屆活動將透過互動體驗及闖關內容，引導參與者認識行前充分準備、將垃圾帶下山、尊重野生動植物及減少環境干擾等友善山林行動。讓環境教育不只停留在理念宣導，而能透過現場體驗，轉化為每個人下一次走進自然時都能實踐的選擇。

本屆活動分別於台北南港山-獸山步道、彰化虎山巖大嶺巷步道及高雄壽山步道舉行，現場規劃步道健行、互動闖關及親子手作課程等內容。健行路線依照不同體能與參與需求，分為適合自我挑戰的進階路線及闔家同行的親子路線，民眾可依照自身步調感受山林、學習尊重自然。

「2027無痕山林×MOOMIN」聯名紀念商品由歐都納設計團隊研發，並經MOOMIN原廠監修。其中，聯名排汗衫延續歐都納的零拋棄循環設計理念，採單一材質製成，免分揀即可整件回收；另同步推出背包、防水巾及水壺等限量聯名配件，結合姆明家族圖像設計，兼顧戶外實用性與設計質感，也讓「無痕山林」從產品到活動皆貫徹環境永續原則。

本屆活動也歡迎企業以團隊名義報名參加。透過親山健行結合無痕山林環境教育，企業能將永續經營理念延伸到實際行動，落實ESG精神，同時作為兼具意義的團隊活動。更加碼前20組20人以上的團體完成報名，可獲得專屬隊旗乙面。

歐都納邀請民眾與企業團體於9月7日至9月30日報名參加，跟著MOOMIN的故事一起走入山林，在探索自然的同時，認識並實踐無痕山林七大準則。從每一個小小的選擇開始，減少戶外活動對環境的影響，讓每一次親近自然，都成為守護山林的力量。

芬蘭 彰化 山友

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