聽新聞
0:00 / 0:00
足球／英超夏季轉會狂砸1485億元 連續2年刷新紀錄
英格蘭足球超級聯賽（Premier League）今年夏季轉會市場的花費再創新高，已連續第2年刷新紀錄，各隊總支出高達約34.6億英鎊（約新台幣1485億元）。
路透社報導，英超各隊的搶購熱潮一路持續到轉會截止前的最後數小時，多筆高價交易在1日晚間11時截止期限前陸續敲定。
曼城今天據報以追平英國紀錄的1.25億英鎊（約新台幣54億元），從切爾西簽下阿根廷中場費南德茲（Enzo Fernandez）。
去年夏天，英超20支球隊的總花費首度突破30億英鎊大關。相較之下，5年前的總金額僅11.3億英鎊。
此外，在英超史上最昂貴的11筆球員簽約中，就有4筆是在今年夏天完成。
此外，英超球隊彼此互相挖角的現象日益明顯，今年約有38%的交易是在英超內部隊伍之間完成，高於去年夏天的30%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。