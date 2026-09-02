足球／英超夏季轉會狂砸1485億元 連續2年刷新紀錄

英格蘭足球超級聯賽（Premier League）今年夏季轉會市場的花費再創新高，已連續第2年刷新紀錄，各隊總支出高達約34.6億英鎊（約新台幣1485億元）。

路透社報導，英超各隊的搶購熱潮一路持續到轉會截止前的最後數小時，多筆高價交易在1日晚間11時截止期限前陸續敲定。

曼城今天據報以追平英國紀錄的1.25億英鎊（約新台幣54億元），從切爾西簽下阿根廷中場費南德茲（Enzo Fernandez）。

去年夏天，英超20支球隊的總花費首度突破30億英鎊大關。相較之下，5年前的總金額僅11.3億英鎊。

此外，在英超史上最昂貴的11筆球員簽約中，就有4筆是在今年夏天完成。

此外，英超球隊彼此互相挖角的現象日益明顯，今年約有38%的交易是在英超內部隊伍之間完成，高於去年夏天的30%。