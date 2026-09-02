線上投注破6成！台灣運彩美加墨世界盃銷售近90億創史上次高

今年2026美加墨世界盃7月底落幕，台灣運彩今天舉辦歡慶宴暨表揚大會，宣布在全國2689位經銷商齊心努力下，短短一個多月的時間即創下銷售89.3億元的佳績，是同時區2014巴西世界盃銷售的3.7倍，創下歷屆世界盃第二高的銷售紀錄。

台灣運彩表示，今年線上會員在全體經銷商齊心協力招募下，大幅增加到68萬人，隨著線上會員人數的大增，半夜或深夜進行的賽事也能有不錯的銷售成績，讓本屆世足賽線上投注的金額首度高於實體投注，超過50億、佔比將近6成。

本屆世界盃期間，期間運彩也推出了許多新創舉，包含邀請金曲歌王蕭煌奇跨界擔任活動大使、舉辦大規模千萬大獎抽及實體投注站限定的蘋果日日抽，還特別為女性消費者提供專屬時尚精品包的抽獎，讓本屆世足賽女性投注佔比大幅提升至3成5，同時系統面也開發了便利的「世足快投」功能，讓首購族也能很快地享受投注的樂趣。

今天台灣運彩特別於北、中、南三地盛大舉行歡慶宴暨表揚大會，頒發「2026世足銷售卓越獎」60名、「2026世足銷售之星」33名、「2026世足線上會員招募傑出獎」18名及「2026世足投注站人氣王」10名，表彰在世足期間銷售、會員經營及通路服務等面向表現傑出的經銷商，期許與經銷商攜手，下半年在亞運、各職棒季後賽、美國職籃和歐洲五大足球聯賽的回歸及帶動下，再創年度銷售新高。