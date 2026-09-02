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中國羽賽／世界48贏第5！寶島混雙扮種子殺手挺進第二輪

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
劉廣珩／許尹鏸扮種子殺手，拍下世界第5。圖／BadmintonPhoto提供
劉廣珩／許尹鏸扮種子殺手，拍下世界第5。圖／BadmintonPhoto提供

總獎金125萬美元的中國羽球名人賽本周在深圳登場，名列男單第4種子的我國「一哥」周天成雖落馬，不過混雙組合接連開出紅盤，劉廣珩／許尹鏸更是拍下列第4種子的法國組合，和接續上陣的吳冠勳／李佳馨都挺進第二輪。

中國名人賽屬BWF超級750系列，剛在世錦賽奪下個人第二面男單銅牌的周天成今天打頭陣但出師不利，以20：22、15：21敗給世界排名15的法國好手大波波夫（Toma Junior Popov），同樣在第一球場登場的董秋彤也以16：21、14：21不敵泰國名將伊瑟儂（Ratchanok Intanon）。

女雙組合張淨惠／楊景惇和香港組合呂樂樂／曾曉昕上演三局大戰，可惜以22：20、13：21、16：21遭逆轉，沒能在轉播場開胡。

第二球場上陣的寶島混雙劉廣珩／許尹鏸成今天率先奪勝的台將，世界第48的台將組合挑戰世界第5的法國組合吉凱爾（Thom Gicquel）／德魯呂（Delphine Delrue），首局瓦解對手一個局點，以23：21逆轉，第二局乘勝追擊打出5：0的開局攻勢，最終以21：10爆出冷門，拍下種子挺進16強。

緊接在劉許配後出賽的吳冠勳／李佳馨，碰印度組合卡普爾（Rohan Kapoor）／加德（Ruthvika Shivani Gadde）也以21：16、21：18出線，和昨天演出逆轉勝的葉宏蔚／詹又蓁分闖16強。

混雙 劉廣珩 李佳馨

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