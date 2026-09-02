足球／阿根廷爭議球星轉戰曼城聯手哈蘭德 轉會費53.5億平紀錄

曼城以追平英超歷史紀錄的1.25億英鎊（約53.5億新台幣）轉會費，簽下原本效力切爾西的阿根廷25歲明星中場「Enzo」費南德茲（Enzo Fernandez）。

曼城今天宣布，已和費南德茲簽下5年合約，兩球最終談定的轉會費追平利物浦去年夏天從紐卡索簽下伊薩克（Alexander Isak）時的金額。

費南德茲是阿根廷2022年世界盃冠軍陣容成員，今年世界盃再幫助阿根廷闖進冠軍戰，但該場比賽吞下2張黃牌被罰下場，阿根廷最終也不敵西班牙。費南德茲因種族歧視言論、場上髒動作及不成熟性格，在最近幾年成為許多球迷討厭的球員。

費南德茲透過曼城官方聲明表示：「每位球員都想成為這種球隊的一員，因為大家都知道曼城的營運有多出色。我真的非常開心能來這裡，也準備好迎接挑戰，幫助曼城繼續贏得冠軍，這就是一支為成功而打造的球隊。」

費南德茲在切爾西處境尷尬，多次遭主場球迷噓聲伺候。切爾西新總教練阿隆索（Xabi Alonso）曾不把他放進比賽名單，並表示兩人討論後認為，「他不隨隊會比較好」。費南德茲上季也曾多次公開質疑自己在切爾西的未來。歐冠遭巴黎聖日耳曼淘汰後，他受訪時就曾坦言，不知道自己下個賽季是否還會留在球隊。

切爾西前總教練羅森尼爾（Liam Rosenior）也曾讓費南德茲連2場坐板凳，因為費南德茲與西甲豪門皇家馬德里傳緋聞時，費南德茲公開表達對馬德里的喜愛。