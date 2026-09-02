梅西8奪金球獎 各種冠軍都拿過

從幼年被診斷患有生長激素缺乏症到橫掃各大紀錄和獎盃，阿根廷足壇巨星梅西昨天宣布正式從國家隊退役，結束廿一年國際賽璀璨生涯，二○二二年率隊捧起世界盃足球賽「大力神盃」更是生涯經典時刻。

梅西四歲就接觸足球，從小就展現超齡球技，但個頭始終比同儕小一號，國小時被診斷患有生長激素缺乏症，十三歲前往巴塞隆納足球俱樂部測試，當時的負責人雷克薩奇看中梅西的才華，決定網羅並負擔大筆醫療費用。

雷克薩奇驚嘆梅西天賦過人，當機立斷在餐巾紙上簽下意向書，他原本身高不到一百卅公分長到一百六十九公分，十七歲就晉升巴塞隆納第一隊，成為當時球隊最年輕球員，並締造隊史最年輕進球紀錄；梅西二○二一年離開巴塞隆納前，率隊贏得十次西班牙足球甲級聯賽冠軍、四次歐洲冠軍聯賽，二○○九年還締造單季包辦西甲、國王盃、歐冠、歐洲超級盃、西班牙超級盃、世俱盃六冠紀錄。

梅西國際賽成績同樣輝煌，生涯八度獲得金球獎，保有阿根廷隊史出賽、進球最多紀錄，今年世界盃是他第六次參賽，並列賽史最多，也是唯一兩度獲得世界盃金球獎的球員。