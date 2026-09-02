父親離世促梅西下決心退役 愛妻相伴力挺

卅九歲阿根廷球王梅西拋出國家隊退役震撼彈，今年帶領阿根廷於世足賽完成最後一舞後，父親豪爾赫八月離世，成為他下定決心轉身離開的最關鍵因素，而一路相伴的妻子安托內雅也在第一時間發文情深告白，揭開球王傳奇背後最溫暖的家族故事。

梅西的足球之路始於豪爾赫的堅持與背水一戰，當年九歲的梅西被診斷出患有生長激素缺乏症，身為鋼廠工人兼業餘教練的豪爾赫未曾放棄，在阿根廷俱樂部拒絕負擔龐大醫療費的情況下，毅然帶著十三歲的梅西遠赴西班牙巴塞隆納試訓，開啟體壇史上最偉大的賭局。

豪爾赫隨後兼任梅西的全權經紀人，不僅幫他處理龐大的合約談判與商業版圖，更在梅西生涯早期屢受國內輿論抨擊時擋下所有風雨，如今以六十八歲之齡在故鄉羅薩里奧病逝，讓梅西更加確定告別阿根廷藍白戰袍的時機已到。

除了父親的護航，妻子安托內雅更是梅西心靈深處最平靜的港灣。兩人九歲就在故鄉相識，歷經遠距離的牽絆，在二○○五年安托內雅遭遇好友離世的低潮時，梅西第一時間飛回阿根廷陪伴，讓這段感情正式昇華，並於二○一七年步入婚姻殿堂，生了三個兒子。

在梅西宣布退役後，安托內雅感性寫下：「我親眼見證你在逆境中堅持不懈、一次又一次嘗試。這麼多年過去，我有幸陪你夢想成真，你值得這一切，我們無條件愛你。」家人無條件的支持，不僅成就梅西偉大的足球生涯，也讓他能帶著內心的平靜與驕傲，為國家隊篇章劃下句點。