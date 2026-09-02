傳奇謝幕 梅西手寫信宣布國家隊退役

阿根廷傳奇球星「獅王」梅西昨天無預警透過社群發布手寫信，正式宣布從國家隊退役，透露今年世界盃足球賽結束後就已作出退休決定，上個月父親離世更堅定這項選擇，他說：「這是一個令人痛心的決定，現在我的內心深處仍感到刺痛。」

梅西表示，雖然難受但也明白這是正確時機，自己總是付出一切，為國家隊盡心盡力奮戰，透過足球帶給人們快樂，讓阿根廷人感到驕傲。

二○○五年就穿上阿根廷戰袍，梅西坦言十分痛苦告別國家隊，但已經傾盡所有，且有許多年輕球員正在成長，值得代表阿根廷出賽；他也感謝球迷超過廿年的厚愛，現在自己將成為阿根廷球迷，不論順境或逆境都為國家隊加油吶喊。

梅西無疑是阿根廷足壇最具代表性的人物，國家隊出賽二○七場、攻進一二五球都是隊史紀錄，二○二二年率隊奪下世界盃冠軍，終結卅六年的冠軍荒，並在二○二一、二四年拿下美洲盃冠軍；個人成就部分，他八度奪下象徵全球足壇最高個人榮譽的金球獎，同樣是史上第一人。

梅西曾在二○一六年宣布從國際賽退役，但沒多久就改變決定，也才有後來美洲盃、世界盃登頂畫面；時隔十年，他透露今年世界盃決賽失利後兩天就完成手寫信，父親因病離世讓他堅信退出國家隊的決定，不過和美國職業足球聯盟邁阿密國際隊的合約到二○二八年，至少還會在球場飛奔兩年。

梅西宣布退出國家隊後，各界紛紛送上祝福，阿根廷總統米雷伊直言：「非常感謝你，不可能先生！」國際足球總會主席英凡提諾讚梅西的生涯激勵數百萬人，重新定義足球，他的豐功偉業將被永遠記住，阿根廷足球協會也感謝梅西實現眾人的夢想。