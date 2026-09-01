龍舟／「楓葉軍團」大舉壓境 加拿大阿嬤自曝超怕落水但相信隊友

2026年第15屆「世界俱樂部龍舟錦標賽」（IDBF Club Crew World Championships，簡稱CCWC）今天在花蓮壽豐鄉鯉魚潭正式開戰，大軍壓境的加拿大不愧是龍舟大國，在各組獲獎無數，每一場頒獎幾乎都有他們身影。

來自溫哥華的FCRCC（False Creek Racing Canoe Club）是當地知名水上運動俱樂部，由1984年洛杉磯奧運輕艇金牌費雪（Hugh Fisher）等人創立，因此除了龍舟隊伍，還有支架大洋舟（Outrigger Canoe）、輕艇、海洋獨木舟等，不同層級的隊伍超過20支，非常有規模。

FCRCC今天在女子壯年20人標準船C組（60歲以上）以3輪總成績6分45秒43奪金，賽後全隊興奮地在台上拍照留念，教練簡（Kamini Jain）表示，「大家平常都還有工作，但我們每週光是龍舟項目就練習3次，幾乎沒有玩樂時間。而且這次我們提前2週來花蓮適應場地跟訓練，代表我們真的非常認真，也很投入。」

鼓手詹芬雅（Fanya Chan）負責帶領全隊節奏與士氣，她笑說自己不是職業運動員，只是對龍舟充滿熱情，「無論是年輕或是壯年選手，我對她們的要求都一樣，大家對自己的要求也一樣，我們真的很喜歡這項運動，重點是我們很想贏，很謝謝教練帶著我們往前衝。」

詹芬雅是第二次來到台灣，但是首度造訪花蓮，她表示風景非常漂亮，「即使下雨，完全不影響我們的心情，伴隨著山林比賽真是太美了。」

另一支來自加拿大卑詩省維多利亞市的VIP Gorging Dragons拿到女子壯年10人小船C組以一輪成績2分30秒50奪魁，賽後她們還忘情地跟現場龍舟裝置藝術擺拍，畫面趣味，當中鞏柏（Kathy Gombots）完成個人二連霸，「這次很多加拿大人一起來台灣，遇到很多認識的朋友，非常有趣。」

現年62歲的鞏柏已經當阿嬤，她表示台灣跟加拿大有很大時差，孫女應該在睡覺了，「不然平常她們會看直播替我加油，我都感受得到。」儘管在船上賣力划槳，鞏柏自曝是個旱鴨子，她笑說：「我不會游泳，而且我還很怕水，但我很喜歡這項運動，而且我相信隊友、相信我們的船。」

龍舟活動之所以在加拿大盛行，一般認為是1986年溫哥華世博會上香港贈送的6艘龍舟，以及廣大的香港、華人移民推波助瀾，在首都渥太華的龍舟大賽已有超過30年歷史，維多利亞市甚至還有龍舟節。