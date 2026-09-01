快訊

勇消救泛舟客殉職…2人仍受困！沙洲上寫字求「行動電源」等3物

陳其邁證實！台積電將進駐白埔產業園區 建半導體供應鏈基地

美、中也想收藏 日籍教授45件珍藏文物選擇捐台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

羽球／邱品蒨擊敗世界第8 中國大師賽晉女單16強

中央社／ 台北1日電
台灣羽球女單好手邱品蒨。 中華羽協提供(資料照)
台灣羽球女單好手邱品蒨。 中華羽協提供(資料照)

台灣羽球女單好手邱品蒨今天在BWF超級750等級中國羽球大師賽首輪，以21比14、21比15擊敗世界第8的泰國好手李美妙，順利闖進16強。

世界羽球聯盟（BWF）女單排名第18的邱品蒨，賽前與世界第8的泰國好手李美妙（PornpaweeChochuwong）交手5次，以1勝4敗居下風。

不過今天雙方第6度交手，邱品蒨打出完全不同的球風，首局在5比5平手時，靠著出色的拉吊，以及精準的網前回放小球，一口氣連得7分奠定勝基。

第2局邱品蒨更是開賽就連得8分打出氣勢，並在比賽中段以15比5擴大到雙位數領先，徹底打垮對手士氣，讓邱品蒨輕鬆直落2過關。

本週中國羽球大師賽，女單項目台灣共派出6人參賽，只可惜今天登場的除了邱品蒨獲勝晉級外，其餘選手中，林湘緹以11比21、3比21不敵球后安洗瑩；白馭珀以10比21、9比21敗給中國的韓千禧。

黃宥薰以11比21、14比21不敵日本名將山口茜；宋碩芸則以9比21、13比21敗給韓國好手沈有振，全數都首輪出局。另剩下董秋彤將於明天對上泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）。

羽球 泰國 邱品蒨 籃球

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

羽球／台灣混雙葉宏蔚、詹又蓁拉尾盤 中國大師賽驚險晉16強

羽球／超級750中國大師賽 周天成再拚亞運前好彩頭

跆拳道／女子跆拳道公開錦標賽 林唯均不敵世錦賽金牌止步16強

美網／葛藍喬安娜拍落澳洲華裔好手 拚生涯首次會內賽差1勝

相關新聞

羽球／邱品蒨擊敗世界第8 中國大師賽晉女單16強

台灣羽球女單好手邱品蒨今天在BWF超級750等級中國羽球大師賽首輪，以21比14、21比15擊敗世界第8的泰國好手李美妙...

足球／企甲迎十周年盼明年擴編至十隊 木蘭聯賽為亞運女足集結應援

2026-27賽季台灣企業甲級足球聯賽與台灣木蘭足球聯賽即將登場，中華民國足球協會今天舉辦開賽記者會，正式揭曉新賽季主視覺與Slogan，各隊球員代表身穿全新戰袍亮相，並公開指定比賽用球，宣告國內兩大頂級聯賽正式啟動。

世界俱樂部龍舟錦標賽花蓮登場 菲律賓隊食宿出問題在地業者慷慨支援

全球規模最大的「世界俱樂部龍舟錦標賽」（CCWC）正在花蓮舉行，卻傳出菲律賓籍龍舟選手因失去贊助，錢也沒帶夠，食宿都有問題。花蓮縣府協助媒合宮廟住宿，多個在地公益團體、餐飲業者也慷慨解囊，盼協助選手順利在台灣完成賽事。

體記協會主辦青年記者營237人搶報 擴編48席台日學員跨國交流

體記協會青年記者營吸引237人次報名，名額由32席擴增至48席，錄取45名來自25校的台灣學員及3名日本立命館大學學員，展開跨國交流。

羽球／台灣混雙葉宏蔚、詹又蓁拉尾盤 中國大師賽驚險晉16強

BWF超級750的中國羽球大師賽今天進行首日賽事，台灣混雙組合葉宏蔚、詹又蓁激戰46分鐘，才以6比21、21比12、24...

足球／梅西告別阿根廷國家隊 球迷不捨「一個時代終結」

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）宣布退出國家隊，這項外界早已預期的消息仍令阿根廷球迷萬般不捨，民眾今天紛紛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。