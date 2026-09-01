羽球／邱品蒨擊敗世界第8 中國大師賽晉女單16強

台灣羽球女單好手邱品蒨今天在BWF超級750等級中國羽球大師賽首輪，以21比14、21比15擊敗世界第8的泰國好手李美妙，順利闖進16強。

世界羽球聯盟（BWF）女單排名第18的邱品蒨，賽前與世界第8的泰國好手李美妙（PornpaweeChochuwong）交手5次，以1勝4敗居下風。

不過今天雙方第6度交手，邱品蒨打出完全不同的球風，首局在5比5平手時，靠著出色的拉吊，以及精準的網前回放小球，一口氣連得7分奠定勝基。

第2局邱品蒨更是開賽就連得8分打出氣勢，並在比賽中段以15比5擴大到雙位數領先，徹底打垮對手士氣，讓邱品蒨輕鬆直落2過關。

本週中國羽球大師賽，女單項目台灣共派出6人參賽，只可惜今天登場的除了邱品蒨獲勝晉級外，其餘選手中，林湘緹以11比21、3比21不敵球后安洗瑩；白馭珀以10比21、9比21敗給中國的韓千禧。

黃宥薰以11比21、14比21不敵日本名將山口茜；宋碩芸則以9比21、13比21敗給韓國好手沈有振，全數都首輪出局。另剩下董秋彤將於明天對上泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）。