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足球／企甲迎十周年盼明年擴編至十隊 木蘭聯賽為亞運女足集結應援

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
2026-27賽季台灣企業甲級足球聯賽與台灣木蘭足球聯賽即將登。記者劉肇育／攝影
2026-27賽季台灣企業甲級足球聯賽與台灣木蘭足球聯賽即將登。記者劉肇育／攝影

2026-27賽季台灣企業甲級足球聯賽與台灣木蘭足球聯賽即將登場，中華民國足球協會今天舉辦開賽記者會，正式揭曉新賽季主視覺與Slogan，各隊球員代表身穿全新戰袍亮相，並公開指定比賽用球，宣告國內兩大頂級聯賽正式啟動。

企甲聯賽迎來第10屆重要里程碑，本季以「超越極限 BEYOND LIMITS」為號召，維持8隊參賽、進行3循環共84場賽事。足協更拋出發展藍圖，規劃於2027-28賽季擴編至10隊，進一步增加頂級聯賽席次與競爭強度，為更多本土好手打造高水準競技舞台。

邁入第13屆的木蘭足球聯賽則喊出「勢不可蘭 UNSTOPPABLE」，延續今年中華女足於亞洲盃挺進8強、正規時間逼和強敵中國大陸的亮眼表現，本季特別集結各隊力量，為即將出征名古屋亞運的女足國腳全力應援，展現串聯國內聯賽與國家隊的強韌力量。

足協理事長張璨指出，聯賽要提升競爭力，國內足球場地的取得與營運成本是關鍵課題，他呼籲運動部未來除推動足球專用場地建設外，也能對各級聯賽租借與使用提供實質補貼，減輕球隊營運負擔，「企甲走到第10屆是重要里程碑，但我們更希望這是下一個階段的開始。盼透過聯賽擴編與青訓銜接，讓台灣足球人才一代接一代向前邁進。」新賽季由企甲聯賽於9月13日率先開踢，木蘭聯賽則接續於亞運後的10月9日登場，雙聯賽齊發攜手迎向台灣足球新篇章。

亞運 足球 記者會 籃球

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