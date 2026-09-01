世界俱樂部龍舟錦標賽花蓮登場 菲律賓隊食宿出問題在地業者慷慨支援

全球規模最大的「世界俱樂部龍舟錦標賽」（CCWC）正在花蓮舉行，卻傳出菲律賓籍龍舟選手因失去贊助，錢也沒帶夠，食宿都有問題。花蓮縣府協助媒合宮廟住宿，多個在地公益團體、餐飲業者也慷慨解囊，盼協助選手順利在台灣完成賽事。

本屆CCWC共有21國、158支俱樂部隊伍、約5800名選手來到花蓮競賽，昨天開幕晚會後，今起到6日在壽豐鄉鯉魚潭風景區兢技。

在地公益團體「好人會館」昨天發布訊息，指菲律賓龍舟隊發生緊急事件，因捐贈廠商出問題，53人前天到花蓮後沒錢住旅館；並說，這支報名身障組的隊員們，在不知情的情形下也沒有攜帶足夠金額，勉強借到第一天的住宿費，加上公益組織捐助泡麵、餅乾度過一晚上，不知如何是好。

台灣基督長老教會荳蘭教會居中協助，麗池飯包得知後今天起一直到星期六每天贊助56個選手便當，業者劉瑞祺說，今天便當由荳蘭教會牧師協助領取，明天他會將便當送到鯉魚潭；此外，林記魚丸、大陳新村梁爸爸饅頭店等也紛紛熱心提供餐食。

縣府表示，依據大會規程及國際賽事慣例，所有參賽隊伍的報名費、在台食宿及交通等費用，都由各參賽俱樂部或選手自行負擔。這次菲律賓籍選手團體報名時對英文規程的部分細節理解不一致，所以未能在來台前備妥充足的住宿規畫與預算，縣府第一時間主動提供合法旅宿資訊，也積極協助與業者媒合，盼讓選手獲得妥善安頓。

第15屆「世界俱樂部龍舟錦標賽」（CCWC）今天起在花蓮壽豐鄉鯉魚潭風景區進行一連6天賽事。圖／資料照片、縣府提供