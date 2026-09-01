體記協會主辦青年記者營237人搶報 擴編48席台日學員跨國交流

適逢9月1日記者節，中華民國體育運動記者協會將正式公布「2026福爾摩沙青年體育記者培訓營」首屆學員錄取名單。首屆營隊報名反應超乎預期，開放報名不到兩週即突破百人填表，最終截止共吸引237人次報名，體記協會因此決定將原訂32位學員名額擴增至48位，希望讓更多對體育媒體與運動產業懷抱熱情的青年學子，有機會體驗第一線實務現場。

中華民國體育運動記者協會理事長秦熙嶽表示，很感動看到許多年輕人對台灣體育運動媒體充滿熱忱，「237份報名資料代表的不只是數字，更讓我們看到青年世代對體育新聞與運動產業的期待。」

秦熙嶽指出，屆時營隊安排不同領域的講座與實務課程，再加上與長榮航空馬拉松結合的採訪實作體驗，相信每位學員都會有所收穫，也期盼從首屆培訓營開始，逐步為台灣體育運動產業培養更多新能量。

首屆48位學員中，共有45位來自全台25所大專院校，以及3位來自日本立命館大學的日籍學員，男生18位、女生30位，預計於本週以電子郵件寄發錄取通知。

首屆培訓營學員背景相當多元，入選者並非全數就讀新聞、傳播相關科系，除不同領域青年對體育運動媒體展現高度興趣，也有具競技運動員背景的學員投入。從媒體傳播、運動專業到不一樣的學術思維，期許透過跨領域交流，激盪出屬於新世代的視角觀點，加上日本學員共襄盛舉，也為首屆營隊增加國際交流元素。

「2026福爾摩沙青年體育記者培訓營」將以體育新聞、運動傳播及產業實務為核心，規劃為期五天四夜課程，主要對象為18至25歲以下青年學員，邀請國內外業界資深體育新聞記者、攝影記者及運動產業人士擔任講師，內容涵蓋體育採訪、專業攝影、影音與新媒體、運動行銷及產業實務等面向，並安排編輯會議與實作任務，學員不只坐在教室聽課，更要實際完成採訪與內容產製。

本屆營隊最大特色之一，與「長榮航空馬拉松」結合，學員將實際進入國際級路跑賽事現場，從賽前馬拉松博覽會、人物採訪到比賽日實戰，體驗體育記者在時間壓力下進行採訪、攝影、影音及社群內容製作的真實工作節奏，將課堂知識直接轉化為實務經驗。

本次培訓營由中華奧會擔任指導單位，中華民國體育運動記者協會主辦，台北市政府體育局、中華民國體育運動總會協辦，同樣感謝台灣運彩、長榮航空、優乃克股份有限公司、新北市三重國民運動中心等合作夥伴支持，一起為台灣青年體育傳播人才搭建舞台，共同邁向台灣運動產業新未來。