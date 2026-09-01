羽球／台灣混雙葉宏蔚、詹又蓁拉尾盤 中國大師賽驚險晉16強

BWF超級750的中國羽球大師賽今天進行首日賽事，台灣混雙組合葉宏蔚、詹又蓁激戰46分鐘，才以6比21、21比12、24比22擊敗馬來西亞組合林秋仙、黃天啟，如願闖進16強。

世界羽球總會（BWF）世界排名第10的葉宏蔚、詹又蓁，拿下今年超級1000的全英羽球公開賽冠軍，只可惜隨後9場比賽，因為個人傷勢、狀態不佳，僅3場比賽打進8強。

今天在中國大師賽首輪32強，葉宏蔚、詹又蓁首局意外僅拿6分落敗，幸好第2局即時找回狀態，在雙方6比6平手時，拉出一波11比2攻勢，順勢扳回一局。

關鍵決勝第3局，葉宏蔚、詹又蓁在比賽中段一度以12比5領先，只不過後續主動失誤過多，被對手追至19比19平手；隨後雙方拉鋸，台灣組合在22比22時順利強攻連得2分，才辛苦拿下這場比賽。

葉宏蔚與詹又蓁今年也將合作參加名古屋亞運，這場中國羽球大師賽，也將是亞運前最後以賽代訓機會。

只可惜除了葉宏蔚、詹又蓁外，吳軒毅、楊筑云以17比21、15比21不敵馬來西亞組合；楊博軒、胡綾芳則以21比13、13比21、11比21不敵泰國組合提拉拉薩庫（Pakkapon Teeraratsakul）、沙西麗（SapsireeTaerattanachai），雙雙止步32強。