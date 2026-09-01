足球／梅西告別阿根廷國家隊 球迷不捨「一個時代終結」

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）宣布退出國家隊，這項外界早已預期的消息仍令阿根廷球迷萬般不捨，民眾今天紛紛向梅西致意，感謝他為國家帶來的一切。

路透社報導，這名率領阿根廷在2022年捧起世界盃金盃、2026年再闖決賽的傳奇球星將告別國際賽舞台，阿根廷媒體形容這是「一個時代的終結」。

18歲大學生梅茲（Francisca Mieth）在布宜諾斯艾利斯綠意盎然的貝爾格拉諾（Belgrano）說：「這令人難受，但我非常感激他為我們整個國家帶來的所有喜悅。」

在附近遛狗的阿蘭布魯（Jose Aramburu）則說，梅西不願放棄的精神已在阿根廷留下深遠影響。

36歲的阿蘭布魯說：「梅西帶給我們最寶貴的東西，就是他堅持、努力不懈、追逐夢想、目標與理想的精神，不在乎別人怎麼說。」

39歲的梅西曾以隊長身分率領阿根廷在2022年奪下世界盃冠軍，並於2026年再闖進決賽。他今天在社群媒體Instagram（IG）貼出手寫告別信，宣布退出國際賽舞台，形容這是「一個痛到靈魂深處的決定」。

今年世界盃期間，梅西身影無處不在，除了布宜諾斯艾利斯市中心各處廣告看板，巴塔哥尼亞地區一座小鎮還豎起一座高約26公尺的巨型梅西雕像。

當地居民在這座巨型雕像旁架設大型螢幕，觀看阿根廷對英格蘭的比賽。

梅西6月迎來39歲生日，阿根廷民眾更走上街頭，高唱「生日快樂」向他致意。

梅西表示，父親長期患病後於8月病逝，讓他更加確定正式告別國家隊的決定。

梅西昔日隊友紛紛在社群媒體上向他致敬，其中包括已於2024年退出國際足壇的迪馬利亞（Angel DiMaria）。

迪馬利亞說：「我們一生都會感謝你，感謝你身為阿根廷人。」