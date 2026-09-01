橄欖球／U18中華隊「3選手偷溜喝酒」 協會發聲明拔國手資格

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2026年U18亞洲青年橄欖球錦標賽即將開打，中華隊卻傳出重大違紀事件，中華民國橄欖球協會發聲明，集訓期間有3位選手不假離隊，私自前往友人聚會並飲酒，嚴重違反集訓紀律。協會將取消3名選手的國家隊資格，並將全案移送紀律委員會處置。

本屆賽事將於9月5、6日在中國青島舉辦，中華隊1日提前出發前往青島備戰，卻在出發前夕爆發醜聞，昨天中華民國橄欖球協會針對重大違紀事件發表聲明。

中華民國橄欖球協會聲明全文：

壹、案由：

本會於8月25日上午接獲教練通知，集訓期間因有3位選手不假離隊，私自前往友人之聚會並飲酒，嚴重違反集訓紀律。

貳、狀況處置：

一、於8月25日上午即向運動部報告說明，並經回覆請本會依相關程序辦理調查及後續狀況置處。

二、8月25日下午1440時，由秘書長完成3位選手訪談，確認事發經過並完成訪談紀錄，當事人均坦承於8月15日夜間10~11點時，未經教練同意私自離隊，共同前往圓山花博園區之啤酒桌，與友人聚會飲酒，違反紀律事實明確；另8月3日報到時，教練已明確說明集訓期間訓練及生活管理要求，在未經教練同意均不得私自離隊。

三、考量培訓隊即將於9月1日出發前往中國青島，為免影響整體士氣及選手心情下，即於8月25日晚上1930時，緊急召開第5次選訓委員會，並審議通過取消手上述3員國家代表隊資格。

四、運動部於8月28日函覆，要求有關各級培訓確依本會之「培(集)訓隊教練選手管理要點」辨理。

參、後續處置：

基於保護選手及給予改過機會，讓犯錯學生能有未來升學機會，原將以低調方式送紀律委員會辦理議處，惟近日某高中教練，以公開方式針對本次事件發表不當之言論，本會在此深以爲憾，基層教練除指導球技外，也應負有生活教育及管理之責，而非總是檢討別人、未自我反思及協助改進向善；本案將嚴肅處理，全案送紀律委員會辦理審議，並將採取公平公正、透明公開的方式，對運動部及全體會員公開呈報，以免有心人士以此生事，影響橄欖球發展。