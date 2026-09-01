霹靂舞／四大世界冠軍同台！2026高雄國際大賽登上衛武營

「2026高雄霹靂舞國際大賽」上週末於衛武營國家藝術文化中心戲劇院熱血登場，邁入第4屆的賽事今年首度進入專業劇場，集結世界頂尖霹靂舞好手及國際級評審同場交流，四位世界冠軍舞者齊聚高雄，打造高雄今夏國際霹靂舞盛事。

四位世界冠軍舞者分別是首屆奧運霹靂舞男子冠軍Phil Wizard、女子冠軍Ami、2025 Red Bull BC One全球總決賽冠軍Issin，以及2025 WDSF霹靂舞世界錦標賽冠軍Shigekix，堪稱歷屆最豪華陣容之一。賽事總獎金達150萬元，吸引20國家、近500名世界頂尖選手參賽，讓現場觀眾感受霹靂舞兼具競技與街頭文化的獨特魅力。

一連兩天激烈競技，各組最終成績出爐。男子組由巴黎奧運霹靂舞男子金牌Phil Wizard奪下冠軍，美國選手Thesis獲得亞軍，加拿大選手Illz及韓國選手Madmoon並列季軍；女子組由日本選手Ren奪得冠軍，高雄選手Jinx獲得亞軍，印度選手Bar-B及香港選手Ifree並列季軍；U16組由台灣好手Nana奪下冠軍，日本選手Ko-taro獲得亞軍，台灣選手Rawmang及俄羅斯選手Orlan並列季軍；Open Style由日本選手The D soraki 奪冠、印尼選手Miyu 獲得亞軍，台灣選手Jacob及日本選手SHO並列季軍；最大獎團體賽則由日本頂尖團隊Body Carnival 榮獲冠軍、XII After Ours 獲得亞軍，Air Headz 及Super Naturalz並列季軍。

運動部參事呂忠仁決賽日特別到場，代表運動部李洋部長表達支持與關心，歡迎來自各國的選手、評審，並表示運動部未來會持續支持這麼有意義的霹靂舞賽事。

高雄市政府副秘書長張家興提到，今年高雄霹靂舞國際大賽特別移到衛武營戲劇院舉辦，讓街頭文化走向國際競技舞台，高雄將持續打造多元運動環境，透過國際賽事讓世界級選手走進高雄，也讓市民近距離接觸不同運動文化，感受國際賽事魅力。

高雄市政府運動發展局局長侯尊堯表示，中央與地方都期待國際賽事效益不僅止於競賽本身，今年特別將活動延伸至榕樹廣場，並與全球領先運動娛樂串流平台DAZN合作打造DAZN FanZone，推出小小運動DJ、運動主播、霹靂舞有氧等多元活動，同步轉播賽事並準備豐富互動好禮，吸引許多民眾參與，讓國際賽事走進市民生活。

2026高雄霹靂舞國際大賽8月29、30日於衛武營國家藝術文化中心戲劇院登場，吸引來自20國、近500名選手參賽，國內外好手齊聚高雄交流競技。圖／高雄市政府運動發展局提供

首屆奧運霹靂舞男子金牌Phil Wizard於賽場展現高難度動作，最終拿下B-Boy組冠軍，精彩表現引爆現場氣氛。圖／高雄市政府運動發展局提供