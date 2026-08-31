龍舟／世界俱樂部錦標賽 9月1日起花蓮鯉魚潭開戰

2026年第15屆「世界俱樂部龍舟錦標賽」（IDBF Club Crew World Championships，簡稱CCWC）9月1日至6日於花蓮壽豐鄉鯉魚潭開戰，今天晚間的開幕儀式更是宛如盛夏嘉年華，來自全球21國、近6000名選手齊聚知名景點東大門廣場，儘管陰雨綿綿，水上男女的熱情不減。

由國際龍舟聯合會（IDBF）主辦的世界俱樂部龍舟錦標賽每兩年舉辦一次，由於開放獨立隊伍參賽，每屆都熱鬧非凡，是全世界規模最大的俱樂部制賽事，被譽為龍舟界的「世界盃」，今年首度移師台灣，花蓮縣政府做足準備，包括改善鯉魚潭水域設施、搭建符合國際標準的終點塔等。

不僅晚上的典禮，主辦單位傍晚還舉辦踩街活動，讓「台灣跟世界打招呼」，沿途選手們與民眾開心揮手、合照，地主獻上原住民傳統舞蹈引路，是最直接的國際外交。IDBF主席謝爾米（Claudio Schermi）開幕致詞時激動表示，「今晚，我們都站在一起，沒有人能靠自己拿到勝利，當大家團結起來，我們才能飛翔，這就是龍舟的精神。」

花蓮縣長徐榛蔚表示，感謝主席謝爾米提供舉辦龍舟錦標賽的機會，並歡迎全世界的選手來到花蓮。運動部政務次長黃啟煌今天情緒也很激昂，結尾特地用英文給台下選手鼓勵，其中一句話更是獲得全場喝采，「龍舟是在水上玩的，『淋雨』對我們來說完全不是問題。我們用那來自天堂的、最乾淨的水歡迎大家，請各位好好享受比賽、享受花蓮的人情味、享受我們的美食。」

花蓮代表隊選手林聖儒自2013年起數次參賽，今天回到家鄉負責運動員宣誓，他表示：「花蓮就是我的家、我成長的地方，現在能在這邊迎接來自世界各地的選手，覺得格外有意義。」本屆賽事項目分為20人組標準龍舟、10人組小龍舟，距離自200公尺、500公尺至2000公尺繞圈賽。組別更是多元，包括公開組、女子組、混合組以及18U、24U、壯年等分齡組，還有帕運龍舟與癌症康復者組，展現運動平權的精神。

1日賽事自上午8時展開，最後一場表定為下午4時12分開始。包括DAZN、花蓮在地的洄瀾電視台以及花蓮縣政府官方YouTube頻道都提供賽事期間的轉播服務。