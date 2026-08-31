羽球／超級750中國大師賽 周天成再拚亞運前好彩頭

BWF超級750等級的中國羽球大師賽，將於明天起在深圳登場，台灣由「男單一哥」周天成領軍，共22組人馬參賽，希望能在名古屋亞運前打出好彩頭。

世界羽球總會（BWF）超級750等級的中國大師賽從2005年開辦，地主在男單、女單、男雙、女雙、混雙等5個項目，共包辦了66座冠軍；而台灣僅靠著陳宏麟、王齊麟在2017年男雙拿下唯一的1次冠軍。

台灣好手周天成，儘管在今年世界羽球錦標賽止步4強，但世界排名衝上第4，本週仍有望攻頂；不過他在返國後先後到台南少年觀護所、綠島羽球隊進行2場公益活動，接著就出發前往中國備戰。

周天成告訴中央社記者，雖然這一週過得有點充實，但心裡卻是非常滿足，「如果我能多做一些事情，讓台灣的孩子們有更多未來，那怎樣都不會覺得累。」

根據籤表，周天成在男單首輪將對上法國好手波波夫（Toma Junior Popov），雙方生涯交手4次、各取2勝，最近一次對壘，就在今年7月的超級1000中國公開賽決賽，當時周天成以2比1獲勝，成為BWF史上最年長的超級1000賽事冠軍。

至於同樣在今年世錦賽獲得男雙銅牌的李哲輝、楊博軒，則要在首輪對上中國的任翔宇、何濟霆，另外王齊麟、邱相榤，首輪則要對上英國組合蓮恩（BenLane）與凡迪（Sean Vendy）。