秋風起正是玩馬祖好時節 啖肥美淡菜、徒步跳島再享國旅多重優惠

秋風起，正是走訪馬祖的好時節。隨著氣候轉涼，不僅適合沿著島嶼步道徒步漫遊，秋季也是馬祖淡菜最肥美的季節。搭船跳島、品嘗當季海味、走進聚落與戰地遺跡，今年秋天再搭配9月1日起跑的國旅補助及地方加碼優惠，從交通、住宿到食、遊、購全面串聯，讓秋遊馬祖多了出發的理由。

馬祖四面環海，淡菜是最具代表性的在地海味之一，每到秋季，正值淡菜肥美時節。相較歐洲常見的淡菜料理，馬祖淡菜以新鮮、飽滿的海味形成獨有特色，也成為不少旅客走訪馬祖必嘗的滋味。

除了吃淡菜，秋季氣候轉為涼爽，也是適合用雙腳認識馬祖的季節

淡菜是最具代表性的在地海味之一。 作者提供

馬祖國家風景區管理處下半年將攜手業者推出「島嶼淨行」遊程，串聯步道、聚落文化與在地產業，以永續徒步方式走訪戰地遺跡與山海景致。旅客可以放慢腳步，從步道走入聚落、從聚落看見戰地文化，在山海之間深度感受馬祖獨特的島嶼人文。

前往馬祖的海上旅程，本身也是旅遊體驗的一部分。旅客可從基隆搭乘新臺馬輪，晚間10點多啟航，從海上欣賞基隆港夜景，在船上睡上一晚，隔日清晨抵達東引，再繼續前往南、北竿。不同於搭乘飛機，從海上逐漸接近有「眾神之島」之稱的馬祖，也成為跳島旅行獨有的體驗。

新臺馬輪「買去送回」 住宿連住兩晚最高折2500元

馬祖國旅加碼優惠，跳島行程。

配合9月1日起跑的國旅補助，馬祖從交通、住宿到食、遊、購全面加碼，串聯四鄉五島推出多重優惠，總價值超過萬元，希望讓旅客以更划算的方式，一次玩遍馬祖。交通優惠率先登場，新臺馬輪推出「買去程送回程」方案，親子雙人同行來回最低僅1680元。

住宿補助自9月1日至11月30日止，平日（週日至週四）入住馬祖參與國旅補助的合法旅宿，第1晚折1,000元，住愈多省愈多。另，每月再提供當月壽星生日券，於指定店家使用「台灣Pay」或「台灣行動支付」App掃碼結帳，不限金額再享10％現金或點數回饋，從搭船、住宿到消費一路都有優惠。

四鄉五島同步加碼 住宿、集章、走讀各有玩法

南竿鐵堡據點夜色。 馬管處提供

南竿串聯景點、商圈及特色店家，紛紛推出消費折扣、伴手禮優惠及實境遊戲體驗，讓旅客能從景點一路玩進商圈。北竿鄉則推出平日住宿加碼活動，芹壁石屋、播音站等代表性景點等，一個個變身為旅程中的珍貴小收藏品。在莒光，住宿好禮、集章尋寶與深度體驗做一口氣的串聯，讓人玩到欲罷不能。

深受遊客歡迎的景點尋訪及「老兵召集」任務活動，，限量紀念酒，並同步舉辦總獎金高達2萬元的短影音競賽，都讓旅客從住宿、尋寶到深度體驗，一路玩遍東、西莒。東引分兩階段推出的旅遊活動，更是精采可期，指定景點兌換精緻景點積木禮盒，透過社群平台分享旅程及特色景點，再兌換限量特色紀念品。

下半年馬祖旅遊內容的持續升級，連江縣文化處規劃的8場跨齡藝文節目，同步推出淡季觀光票6折優惠，從戶外走讀到藝文體驗，讓國旅補助不只是省荷包，也更增加了深度走進馬祖的理由。

媽祖宗教文化園區。 馬管處提供

(全文由作者授權)