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高球／LPGA FM錦標賽徐薇淩57名作收 備戰名古屋亞運

中央社／ 台北31日電
徐薇淩接下來將備戰名古屋亞運。 路透社
徐薇淩接下來將備戰名古屋亞運。 路透社

台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩今天在LPGA FM錦標賽最終回合抓3博蒂、吞4柏忌繳出73桿，總計4天以高於標準3桿的291桿、並列第57名作收，接下來將備戰名古屋亞運

美國女子職業高爾夫協會（LPGA）主辦的FM錦標賽，在美國麻薩諸塞州諾頓（Norton）的波士頓TPC球場舉辦，總獎金高達440萬美元（約新台幣1.39億元），台灣僅徐薇淩1人參賽，她也順利晉級。

FM錦標賽今年僅是開辦第3年，2024年由韓國球員柳海蘭奪冠、去年則是中國球員王馨迎封后。

徐薇淩今天在最終回合表現仍略有起伏，從第10洞出發的她下場就先抓博蒂，儘管在第14洞吞柏忌，但轉場前在第18洞又抓博蒂入袋，有個不錯的半場。

後9洞徐薇淩陷入困境，尤其今天開球失準，上球道率僅64%，讓她再吞3柏忌、僅抓下1博蒂，最終也無力反攻提升排名。

LPGA進入9月份僅舉辦2場賽事，一場是由歐洲隊與美國隊對抗的索漢盃（Solheim Cup）高球賽，另一場是9月25日至27日的阿肯色錦標賽，這讓返台備戰亞運的徐薇淩也僅缺賽1場。

儘管徐薇淩已代表台灣參加過東京、巴黎奧運，卻是頭次穿上亞運國家隊戰袍，她將和睽違20年再度參加亞運的曾雅妮、連2屆參戰的錢珮芸攜手出征。

最終LPGA FM錦標賽由23歲的中國好手殷若寧，以4天低於標準14桿的274桿，拿下生涯第6座美巡賽冠軍。

徐薇淩 LPGA 亞運

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