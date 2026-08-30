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電競／CFO隊史第4度前進世界大賽 決賽不敵越南TSW收下亞軍

聯合新聞網／ 綜合報導
走過前兩個賽段的跌撞，CFO在第三賽段憑藉著團隊默契錢進世界大賽，選手由右至作分別為打野Shad0w、輔助Kino、中路POUT、射手Doggo、上路Rest。照片提供：LCP）
走過前兩個賽段的跌撞，CFO在第三賽段憑藉著團隊默契錢進世界大賽，選手由右至作分別為打野Shad0w、輔助Kino、中路POUT、射手Doggo、上路Rest。照片提供：LCP）

跨越重組低潮強勢突圍　放眼世界舞臺再拚榮耀

拚盡全力、戰至最後一刻！中信飛牡蠣電競戰隊（CTBC Flying Oyster，以下簡稱 CFO）今（30）日於台北和平籃球館舉行的2026《英雄聯盟》太平洋職業聯賽（LCP）年度總決賽中，迎戰本季狀態火熱的越南強權 Team Secret Whales（簡稱TSW）。面對強敵壓境，CFO全員展現頑強韌性與拚戰精神，數度在膠著戰局中展現精彩反擊，可惜仍無法撼動對手收下亞軍，但憑藉本賽段的優異戰績，仍以LCP第二種子之姿取得2026 世界大賽門票，達成成軍5年內第4度進軍世界大賽的里程碑。

決賽面對實力頂尖的賽區強權TSW，CFO在滿場粉絲的熱烈吶喊中毫無保留，雙方在召喚峽谷中展開多次高張力的地圖物件爭奪與團戰拉扯，CFO在逆風局面下依舊沉著應對，抓準對手破綻果斷開團，展現出極具韌性的防守反擊能力，數度將戰局推向高潮。儘管最終未能捧起年度總冠軍獎盃，但選手們在場上寸土不讓的求勝意志，已贏得全場觀眾最熱烈的掌聲。

回顧2026賽季，CFO的征途走得格外艱辛。歷經陣容重組後的磨合陣痛與狀態起伏，讓團隊在前兩個賽段面臨積分落後的巨大壓力，來到第三賽段更背負著「非晉級前二即無緣世界賽」的背水一戰考驗。尤其面對近年整體實力提升的越南賽區重重包夾，全隊並未被巨大的晉級壓力擊垮，教練團日以繼夜調整戰術節奏，選手們更在無數次的檢討與苦練中找回彼此的信任與默契。

從例行賽一路過關斬將突圍，再到四強賽展現的韌性，最重要的是昨（29）晚在敗部決賽力克強敵 MVK，確定晉級冠軍戰並搶下世界賽門票那一刻，全隊積累整季的壓力終於化為最純粹的感動。正如隊員們常說的「不怕輸，只怕沒有拚盡全力」，跌倒了就全隊一起扶持著往前走，這一路走來的跌撞與淬鍊，正是這支隊伍最珍貴的養分。

雖然與年度冠軍擦身而過，但這場戰役絕非終點。賽後CFO將迅速重整身心，把決賽的交手經驗化為前進的養分，全力投入2026《英雄聯盟》世界大賽的集訓備戰，帶著更成熟的姿態在世界舞台迎戰各賽區強隊，為所有一路相伴支持的粉絲帶來精彩表現。

能從低谷中翻身，主要仰賴選手的團隊合作以及教練團的策略規劃。照片提供：LCP
能從低谷中翻身，主要仰賴選手的團隊合作以及教練團的策略規劃。照片提供：LCP

許多支持CFO的粉絲到決賽現場支持。照片提供：LCP
許多支持CFO的粉絲到決賽現場支持。照片提供：LCP

決賽日CFO攤位區滿滿人潮。照片提供：LCP
決賽日CFO攤位區滿滿人潮。照片提供：LCP

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