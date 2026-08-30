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首屆運動恢復手法大賽登場 台日港馬近百選手競技

中央社／ 記者吳睿騏桃園30日電
首屆台灣運動恢復手法大賽暨大師論壇29日起一連2天在國立體育大學舉行，吸引台、日、港、馬近百名選手參賽。圖中央社提供
首屆台灣運動恢復手法大賽暨大師論壇29日起一連2天在國立體育大學舉行，吸引台、日、港、馬近百名選手參賽。圖中央社提供

首屆台灣運動恢復手法大賽暨大師論壇29日起在國體大登場，台灣運動恢復協會今天表示，活動吸引近百名選手參賽，透過講座、論壇及實作競賽提升運動恢復專業，並與國際交流。

由台灣運動恢復協會主辦的「TERO 2026 第一屆台灣運動恢復手法大賽暨大師論壇」，29日起於國立體育大學綜合科技大樓國際會議廳揭幕，首日活動除進行專題講座、論壇，還有國際大師實作交流課程，為台灣運動恢復產業的專業化與標準化樹立全新里程碑。

大會主席、台灣運動恢復協會理事長張維綱告訴中央社記者，隨著全民重視運動、健康意識提升及高齡化，運動按摩需求增加，但一般按摩師較缺乏運動相關知識及接觸機會。希望透過活動招攬對運動恢復有興趣的按摩師，並藉由講座、論壇及實作賽事，提升按摩師的運動恢復專業。參賽者要先設定並製作相關內容海報現場展示，評審也會依內容核實參賽者手法。

首屆台灣運動恢復手法大賽（TERO）29、30日在國立體育大學舉行，大會主席、台灣運動恢復協會理事長張維綱（右1）表示，希望透過這次賽事建構運動恢復標準，也與國際接軌。圖中央社提供
首屆台灣運動恢復手法大賽（TERO）29、30日在國立體育大學舉行，大會主席、台灣運動恢復協會理事長張維綱（右1）表示，希望透過這次賽事建構運動恢復標準，也與國際接軌。圖中央社提供

張維綱表示，五十肩、網球肘及椎間盤突出等常見文明病，與運動族群需求不同。科學也已證實，若運動前透過手法促進身體循環、提升肌肉發力，運動時會更省力且較容易恢復；若運動後施以10至20分鐘恢復手法，有助解除肌肉攣縮、加速受傷肌纖維修復。

大會執行長林一方指出，「運動恢復手法大賽」包含專項式運動按摩、自由式綜合手技、自由式工具應用及運動精油調理4大競賽項目，吸引來自馬來西亞、香港、台灣及日本共近百名選手參賽，並分為社會組及學生組。各項組將分別選出冠軍、亞軍、季軍及佳作共4名，另安排國際大師特別展演及人氣獎決賽。

林一方表示，期盼透過賽事促進產學合作，也期許這項具備台灣特色的頂尖賽事未來能邁向國際。

運動 選手 台日

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