跆拳道／女子跆拳道公開錦標賽 林唯均不敵世錦賽金牌止步16強

在中國太原舉行的女子跆拳道公開錦標賽，今天進行最後1天賽事，代表台灣參加名古屋亞運的國手林唯均，在16強面對曾拿過世錦賽金牌的美國好手葛林伍德，先盛後衰以1比2惜敗。

女子跆拳道公開錦標賽於8月28日到今天舉行，前2天賽事，台灣17歲國手王婕菱昨天在49公斤級獲得1面銀牌；今天賽事最終日，台灣好手林唯均在57公斤級出賽，林家嫙則在67公斤級登場。

身高180公分的「長腿姊姊」林唯均，也是今年名古屋亞運的台灣女子跆拳道對打項目國手；這場賽事被列為大會第2種子，首輪長籤免戰，次輪32強以2比0輕取立陶宛對手晉級。

經過中午的短暫休息，林唯均在16強迎戰曾於2022年拿下過世錦賽53公斤級金牌的美國好手葛林伍德（Makayla Greenwood）。

首局雙方攻勢都不多，林唯均以2比0先收下；第2局比賽剩下10秒，林唯均還以6比2領先，沒想到卻被對手連得6分，逆轉戰局，雙方扯平。

進入決勝第3局，雙方攻勢相當，最終以5比5收場，但因過程中葛林伍德有完成一次上端攻擊，因此裁判認定較為積極進攻，判定由她獲勝，林唯均止步16強。

另外，就讀國立體大的林家嫙首輪雖長籤輪空，但接著32強不敵克羅埃西亞選手曼絲卓維奇（DoraMestrovic）遭淘汰。