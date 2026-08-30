快訊

幣圈大佬孫宇晨提告景甜…前女友出面了！幫手洗內褲「7年後被拋棄」

北捷男筆電螢幕見「2戰區光合系統」...林楚茵：中國情蒐平台 國安應查明

人生第一次卡在日月潭...遊艇開到潭上突冒白煙 船長急呼接駁

聽新聞
0:00 / 0:00

跆拳道／女子跆拳道公開錦標賽 林唯均不敵世錦賽金牌止步16強

中央社／ 台北30日電
林唯均亞運曾拿過銀牌。資料照
林唯均亞運曾拿過銀牌。資料照

在中國太原舉行的女子跆拳道公開錦標賽，今天進行最後1天賽事，代表台灣參加名古屋亞運的國手林唯均，在16強面對曾拿過世錦賽金牌的美國好手葛林伍德，先盛後衰以1比2惜敗。

女子跆拳道公開錦標賽於8月28日到今天舉行，前2天賽事，台灣17歲國手王婕菱昨天在49公斤級獲得1面銀牌；今天賽事最終日，台灣好手林唯均在57公斤級出賽，林家嫙則在67公斤級登場。

身高180公分的「長腿姊姊」林唯均，也是今年名古屋亞運的台灣女子跆拳道對打項目國手；這場賽事被列為大會第2種子，首輪長籤免戰，次輪32強以2比0輕取立陶宛對手晉級。

經過中午的短暫休息，林唯均在16強迎戰曾於2022年拿下過世錦賽53公斤級金牌的美國好手葛林伍德（Makayla Greenwood）。

首局雙方攻勢都不多，林唯均以2比0先收下；第2局比賽剩下10秒，林唯均還以6比2領先，沒想到卻被對手連得6分，逆轉戰局，雙方扯平。

進入決勝第3局，雙方攻勢相當，最終以5比5收場，但因過程中葛林伍德有完成一次上端攻擊，因此裁判認定較為積極進攻，判定由她獲勝，林唯均止步16強。

另外，就讀國立體大的林家嫙首輪雖長籤輪空，但接著32強不敵克羅埃西亞選手曼絲卓維奇（DoraMestrovic）遭淘汰。

跆拳道 林唯均 世錦賽

延伸閱讀

WTF女子跆拳道公開錦標賽 王薇嘉止步8強獎牌擦身過

女子跆拳道公開錦標賽 17歲新星王婕菱奪銀牌

亞運拳擊／備戰以賽代訓 黃筱雯城市盃摘金滿意驗收成果

亞運拳擊／無緣亞運吳詩儀轉變心態 想當YouTuber介紹拳擊

相關新聞

網球／入選名人堂數度淚崩 費德勒曝沒當教練規劃

剛在美網表演賽重現經典的單手反拍美技，45歲的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）今天正式進入國際網球名人堂，感動落下英雄淚，形容進入名人堂是「人生最大榮耀之一」，同時透露沒有擔任教練或球評規劃。

跆拳道／女子跆拳道公開錦標賽 林唯均不敵世錦賽金牌止步16強

在中國太原舉行的女子跆拳道公開錦標賽，今天進行最後1天賽事，代表台灣參加名古屋亞運的國手林唯均，在16強面對曾拿過世錦賽...

網球／名人堂致詞數度哽咽 費德勒：名聲從來不是我的目標

瑞士名將費德勒（Roger Federer）今天在美國羅德島州舉行的入堂儀式正式躋身「國際網球名人堂」。他致詞時數度情緒激動，並形容這項殊榮是「人生至高榮耀之一」。

西洋棋／東亞青少年賽 我奪4銀3銅

在中國海南舉行的2026年東亞青少年西洋棋錦標賽，經過8天的激烈競爭後，昨天舉行閉幕典禮，中華小將此行共獲4銀3銅，參賽成果豐碩，小將們將在今天搭機返國。

足球／營收驚人、球星稀缺 助長英超足壇砸錢無極限

足壇最闊氣的英超聯賽砸錢無上限！英超26/27夏窗尚未關窗已經產出3位億元先生，這是英超單一窗口首度見證3名破億轉會，聯盟過半的隊史最貴引援都發生在今年暑假。外媒指出，英超整體營收持續暴漲，各球隊都有不菲的收入，同時頂級球星的稀缺性與身價成長可預期性，刺激各隊競爭提前購。

高球／徐薇淩表現震盪繳75桿 LPGA FM錦標賽暫居57名

LPGA FM錦標賽今天進行第3回合，台灣唯一參賽的徐薇淩表現震盪，抓2博蒂、吞3柏忌、1次雙柏忌再度繳出75桿，合計3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。