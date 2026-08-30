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西洋棋／東亞青少年賽 我奪4銀3銅

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
2026年東亞青少年西洋棋錦標賽昨天落幕，中華隊小將成果豐碩。圖／中華民國西洋棋協會提供
2026年東亞青少年西洋棋錦標賽昨天落幕，中華隊小將成果豐碩。圖／中華民國西洋棋協會提供

在中國海南舉行的2026年東亞青少年西洋棋錦標賽，經過8天的激烈競爭後，昨天舉行閉幕典禮，中華小將此行共獲4銀3銅，參賽成果豐碩，小將們將在今天搭機返國。

這項比賽共進行12個組別賽事，中華隊在個人賽U14前6名即包辦3強，分別是第二名的林震杰、第四名的王堉齊和第五名的林沛熙。

U16由孫長駒明列第十名；G16組前10名也有3位寶島女將，分別是第六名的王涵晏、第八名的連霈蓉和第九名的謝其穎。

團體賽方面，G16組由王涵宴、謝其穎、連霈蓉勇奪第二名；U14組由林震杰、王堉齊、林沛熙獲第二名；U12組由洪翊軒、吳柏樺、蘇奕叡聯手拿下第三名。

台灣小將另在慢棋賽B12團體組獲第三名，選手為洪翊軒、蘇奕叡和吳柏樺；G16團體組也獲第二名，選手為謝其穎、連霈和王涵晏。

超快棋賽則在團體賽由謝其穎、連霈蓉、王涵晏獲第3名。

西洋棋 青少年 中華隊 籃球

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