網球／入選名人堂數度淚崩 費德勒曝沒當教練規劃

剛在美網表演賽重現經典的單手反拍美技，45歲的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）今天正式進入國際網球名人堂，感動落下英雄淚，形容進入名人堂是「人生最大榮耀之一」，同時透露沒有擔任教練或球評規劃。

身為網壇一代名宿，費德勒生涯曾高居世界球王310周，包括2004年到2008年連續237周坐穩世界第一寶座，迄今仍是網壇紀錄；他生涯共打下20座大滿貫，儘管4年前宣佈退役，仍是球迷最喜愛的選手之一。

今天在美國羅德島州紐波特舉行的儀式上，費德勒多次落淚；他在致詞中也向對手、球迷、官方單位、家人和朋友們致意，感謝網球路上的一路相伴與支持。

「這是我人生中最大榮耀之一，他們稱這為名人堂，但名聲永遠不是目標。」費德勒提到，自身目標是將生命花在熱愛的事情上，並與志同道合的人們一起前進；他也回顧了一些人生里程碑，像是1998年首度參加ATP巡迴賽，還幽默說：「當我2022年退休，戴過超過5000條頭戴，比伯格（Bjorn Borg）和馬克安諾（John McEnroe）加總還多。」

費德勒正式進入國際網球名人堂，感動落下英雄淚。 路透社

「如果你們覺得這很驚人，我大概穿過超過7000雙襪子，約是我大部分對手的兩倍，因為我會穿雙層。」話鋒一轉，費德勒提到，進入名人堂的意義無法用這些數字來衡量，從13歲在巴塞爾公開賽擔任球童，到成為世界知名的瑞士傳奇，也感謝一路陪伴比賽過的球童，他說：「我看到你們，謝謝你們，我曾經就是你們。」

提到過去的偶像艾柏格（Stefan Edberg）和其他球星，以及家人和團隊給予支持時，費德勒再度淚崩，他說：「現在需要面紙、太陽眼鏡來保護我，這簡直一團亂。」他也形容，儘管球員身分已經結束，但網球仍扮演生命中的重要角色，「如你所見，我仍在寫一封獻給網球的情書。」