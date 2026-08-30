網球／名人堂致詞數度哽咽 費德勒：名聲從來不是我的目標

瑞士名將費德勒（Roger Federer）今天在美國羅德島州舉行的入堂儀式正式躋身「國際網球名人堂」。他致詞時數度情緒激動，並形容這項殊榮是「人生至高榮耀之一」。

法新社報導，現年45歲、生涯拿下20座大滿貫單打冠軍的費德勒在羅德島州（Rhode Island）紐波特（Newport）舉行的入堂儀式上致詞時，面對現場眾多網壇名人，多次情緒激動、難掩淚水。

2022年退休的這位瑞士網壇傳奇在致詞中向一路陪伴他職業生涯的對手、裁判、球迷、家人及朋友致意，整場演說宛如寫給網球的一封情書。

費德勒說：「這是我人生至高榮耀之一。他們稱這裡為名人堂，但名聲從來不是我的目標。」

「我的目標是用一生來做我熱愛的事…和那些跟我一樣熱愛這件事的人一起。」

身為8座溫網冠軍得主，費德勒在致詞時也分享了職業生涯中一些鮮為人知的統計數字。

他說，從1998年首次參加ATP巡迴賽到2022年退休的這段期間，自己戴過超過5000條頭帶，「比伯格（Bjorn Borg）和馬克安諾（John McEnroe）加起來還多」。

他接著笑說：「如果你覺得這個數字很驚人，我大概還穿過超過7000雙襪子。這大概是大多數對手的2倍，因為我都穿兩層。」

他也回顧自己從13歲時在家鄉巴塞爾（Basel）ATP賽事擔任球童，到最後登上網壇巔峰的歷程。

「我真的想感謝每一位曾經在我或是我們的任何一場比賽中長時間站在場邊的球童。我看見你們，我感謝你們。我曾經就是你們。」

他還表示，入選國際網球名人堂讓他有很好的機會可以回顧過去，「但也能展望未來」。

費德勒指出，「如你們所見，我仍在持續書寫獻給網球的情書。我的球員生涯已經結束，但網球永遠是我最在乎的一切的交會點：我的家人、我們的友誼、過去40年，以及我們正在共同打造的未來。對我而言，這一切都要歸功於網球。」