足球／營收驚人、球星稀缺 助長英超足壇砸錢無極限

足壇最闊氣的英超聯賽砸錢無上限！英超26/27夏窗尚未關窗已經產出3位億元先生，這是英超單一窗口首度見證3名破億轉會，聯盟過半的隊史最貴引援都發生在今年暑假。外媒指出，英超整體營收持續暴漲，各球隊都有不菲的收入，同時頂級球星的稀缺性與身價成長可預期性，刺激各隊競爭提前購。

根據《ESPN體育網》報導，英超聯賽持續在轉會窗口展現驚人財力，繼去年夏天出現2名億元轉會，本季尚未關窗已經出現3位億元先生，包含世界盃期間談妥的熱刺隊史最貴引援，1億8百萬歐元買入義大利核心「賭王」托納利，曼城1.35億歐元購入大英中場安德森，還有英超歷史第二高價、切爾西以1.38億簽下大英邊鋒羅傑斯。

除了這3筆引援，最接近億元的2筆簽約也在本次窗口誕生，熱刺用9900萬歐元搶購葡萄牙新星M費、拿來與賭王搭檔中場，曼城斥資9500萬歐元從法國引進年僅18歲的摩洛哥天才布阿迪。事實上，今年夏天的英超20隊普遍都展現「鈔」能力，過半隊伍的隊史最貴引援都發生在這個窗口，軍備競賽再升級。

另據《體育外媒》報導，英超聯盟普遍的砸錢與收入密不可分，從轉播權利金、比賽日收入、商業贊助，英超整體盈利可達64億歐天價，這讓英超俱樂部支出的底氣十足，頂級球星的稀缺性更刺激了這種消費程度，這個夏窗英超球隊的溢價買人幅度更為誇張，最具代表性是原始身價5千萬歐的M費，熱刺幾乎花了翻倍身價買。

對於英超球隊來說，他們已經不在意溢價購買，更在意是未來球員的可預期增值、以及不砸錢就可能落後其他球隊，連2個賽季瀕臨降級的熱刺感觸最深，離開英超的毀滅性商業打擊，並非幾千萬的溢價可相比的。

至於英超的商業泡沫何時會破碎？英超已對過熱的砸錢市場有所警惕，新出台的財務政策更嚴苛要求收支平衡（近年成績上升的維拉與紐卡索聯逐漸開始賣球星回血），但短期內，大多數的俱樂部仍選擇瘋狂一把，繼續砸錢囤積球員資產。

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