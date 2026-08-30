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高球／徐薇淩表現震盪繳75桿 LPGA FM錦標賽暫居57名

中央社／ 台北30日電
徐薇淩。 美聯社
徐薇淩。 美聯社

LPGA FM錦標賽今天進行第3回合，台灣唯一參賽的徐薇淩表現震盪，抓2博蒂、吞3柏忌、1次雙柏忌再度繳出75桿，合計3回合以高於標準桿2桿的218桿暫並列第57名。

美國女子職業高爾夫協會（LPGA）主辦的FM錦標賽，在美國麻薩諸塞州諾頓（Norton）的波士頓TPC球場舉辦，總獎金高達440萬美元（約新台幣1.39億元），台灣僅徐薇淩1人參賽。

FM錦標賽今年僅是開辦第3年，2024年由韓國球員柳海蘭奪冠、去年則是中國球員王馨迎封后。

即將代表台灣參加名古屋亞運女子高爾夫項目的徐薇淩，在FM錦標賽首輪就繳出75桿的成績，當時距離晉級線還有3桿差距；幸好她在第2回合急起直追，抓5博蒂、吞1柏忌繳出68桿順利晉級。

沒想到今天在號稱「排名移動日」的第3回合又出狀況，在拿手的鐵桿失準下，全場僅抓下2次博蒂，還外帶3柏忌，以及一次在第9洞要命的雙柏忌。

徐薇淩今天開球上球道率還有71.4%的水準，不過標準桿上果嶺率僅61%，在攻果嶺的鐵桿無法靠近洞口情況下，她全場也用了32次推桿。

徐薇淩在結束FM錦標賽後，預計將返國休息，投入備戰名古屋亞運的行列，這也是她高爾夫生涯首度披上亞運國家隊戰袍。

比賽前3回合結束，由中國的殷若寧以低於標準12桿的204桿獨居領先，2名韓國名將金世煐、金孝周同以1桿差距緊追在後。

徐薇淩 LPGA 高爾夫

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