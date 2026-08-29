台灣戰隊CFO擊敗MVKE 壓線挺進英雄聯盟世界大賽

英雄聯盟太平洋職業聯賽（LCP）台北決賽週末今天在和平籃球館登場，台灣戰隊CFO在敗部組決賽以3比1力退越南戰隊MVK Esports，壓線取得最後1張世界大賽門票。

在越南戰隊Team Secret Whales、MVK Esports確定前進世界大賽情況下，作為台港澳賽區僅存希望的中信飛牡蠣（CFO），必須在敗部組決賽勝出，才能搶下LCP賽區最後1張世界大賽席次，所幸CFO頂住「背水一戰」壓力，如願以3比1勝出，確定連續兩年挺進世界大賽舞台。

上季CFO締造台港澳賽區睽違10年再闖世界大賽8強紀錄，沒想到本季歷經波折，休賽季面臨陣容重整需要重新磨合，導致前兩個賽段成績不如預期，不過CFO關鍵第3賽段谷底反彈，同時明天將與越南戰隊Team Secret Whales爭奪冠軍，讓教練Chawy（黃心磊）賽後興奮大喊「我們回來了」。

黃心磊接受中央社採訪時分享，前兩賽段成績不理想，讓前進世界大賽變成「不可能任務」，不過後勤團隊依舊花了很多時間調整，想辦法幫助選手進步，甚至幾乎沒有什麼休息，「一切犧牲都值得了。」

即將迎接生涯第3次世界大賽舞台，輔助選手Kino（吳欣榮）透露，獲勝當下相當感動，尤其想到自己過往在戰隊Beyond Gaming那段時光，期間還經歷沒自信、感覺被否定的低潮期，如今好不容易再有機會前進國際賽，並終於證明自己實力，「回頭看真的成長很多。」