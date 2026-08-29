女子跆拳道公開錦標賽 17歲新星王婕菱奪銀牌

在中國太原舉行的女子跆拳道公開錦標賽，名古屋亞運國手王婕菱今天在女子49公斤級金牌戰以0比2不敵中國好手傅曉璐，以銀牌作收，教練們仍給予她正面肯定。

日前才在亞洲跆拳道錦標賽摘金、年僅17歲的「跆拳道甜心」王婕菱，帶著絕佳狀態選上名古屋亞運國手，且是陣中唯一高中生，還被亞運跆拳道代表隊總教練蘇泰源賦予「打頭陣」任務，期許幫助台灣跆拳道代表隊在賽程首日就獎牌開張。

亞運登場前，王婕菱前往中國征戰女子跆拳道公開錦標賽暖身，替即將到來的大賽做最後衝刺，也繳出好表現，一路過關斬將挺進女子49公斤級金牌戰，可惜對戰地主新星傅曉璐遭到壓制，終場王婕菱以2比5、1比9落敗，以銀牌作收。

總教練蘇泰源賽後接受中央社採訪時表示，必須給王婕菱表現滿分，畢竟王婕菱原本就不是這個量級，原本有點擔心對抗不足的問題，不過上場後王婕菱也沒有陷入絕對劣勢，甚至踢落多名世界名將，「我有跟她說，最後1場輸沒有關係，這樣才能在亞運前知道欠缺的東西，針對不足之處修正。」

看著王婕菱本季從青年組、成人組46公斤級，到現在「跳級」挑戰49公斤級，指導教練朱建安笑說，心臟都快停止了，但他仍給予愛徒最大肯定，尤其金牌戰已拚盡全力，「今年一路都在挑戰，真的辛苦她了，接下來就繼續一步一步努力。」