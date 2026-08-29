總統盃街舞大賽預賽啟動 首次跨海前進金門一起來Battle

由運動部全民運動署主辦的「2026全民運動賽事－總統盃街舞大賽」，總計吸引全台近500組隊伍熱烈響應，今年總統盃街舞大賽首次將分區預賽帶進金門，離島區預賽於今天在金門縣金湖綜合體育館籃球場熱力登場，來自金門及各地的街舞好手齊聚，以音樂、舞步及與創意一決高下，為金門注入充滿活力的街舞能量，也讓更多金門在地民眾能夠就近認識、參與街舞運動。

本屆離島區集結了本島專業舞者與金門在地隊伍參賽。All Style排舞公開組迎來曾獲2020 Taiwan Dance Delight台灣區域賽冠軍的職業街舞團體「ㄎㄨㄢˊ」；金門在地「金門體育會霹靂舞運動委員會」也組隊參賽，與各地舞者同場交流，展現本島與離島街舞能量的交流與連結。

經過今日的熱血對決，All Style 排舞各組由 MIXCIN PASSION、Rainbow six、MIXCIN NOVA、ㄎㄨㄢˊ、VELOURA 及迷情夜上海取得決賽資格；All Style Battle 公開組由賴奕綸好帥隊晉級；霹靂舞公開組則由金門體育會霹靂舞運動委員會取得決賽資格，各組晉級隊伍將代表離島區前進全國決賽，角逐最高榮耀。

首站離島區預賽圓滿落幕後，後續將於台中市、台東縣、新北市、高雄市及台北市等縣市展開各區預賽。全民運動署邀請全台民眾一同為舞者加油，感受街舞運動跨世代、跨地域的澎湃能量。更多賽事資訊請至官網（www.pcsdance.tw）查詢。