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總統盃街舞大賽預賽啟動 首次跨海前進金門一起來Battle

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
總統盃街舞大賽離島區開幕式評審與裁判長合照。圖／運動部提供
總統盃街舞大賽離島區開幕式評審與裁判長合照。圖／運動部提供

由運動部全民運動署主辦的「2026全民運動賽事－總統盃街舞大賽」，總計吸引全台近500組隊伍熱烈響應，今年總統盃街舞大賽首次將分區預賽帶進金門離島區預賽於今天在金門縣金湖綜合體育館籃球場熱力登場，來自金門及各地的街舞好手齊聚，以音樂、舞步及與創意一決高下，為金門注入充滿活力的街舞能量，也讓更多金門在地民眾能夠就近認識、參與街舞運動。

本屆離島區集結了本島專業舞者與金門在地隊伍參賽。All Style排舞公開組迎來曾獲2020 Taiwan Dance Delight台灣區域賽冠軍的職業街舞團體「ㄎㄨㄢˊ」；金門在地「金門體育會霹靂舞運動委員會」也組隊參賽，與各地舞者同場交流，展現本島與離島街舞能量的交流與連結。

經過今日的熱血對決，All Style 排舞各組由 MIXCIN PASSION、Rainbow six、MIXCIN NOVA、ㄎㄨㄢˊ、VELOURA 及迷情夜上海取得決賽資格；All Style Battle 公開組由賴奕綸好帥隊晉級；霹靂舞公開組則由金門體育會霹靂舞運動委員會取得決賽資格，各組晉級隊伍將代表離島區前進全國決賽，角逐最高榮耀。

首站離島區預賽圓滿落幕後，後續將於台中市、台東縣、新北市、高雄市及台北市等縣市展開各區預賽。全民運動署邀請全台民眾一同為舞者加油，感受街舞運動跨世代、跨地域的澎湃能量。更多賽事資訊請至官網（www.pcsdance.tw）查詢。

街舞 金門 離島

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