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棒球場案不起訴 竹市府：不等於工程合格 安全不能降標準

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
市府強調，刑事不起訴不代表行政、履約及民事責任不存在，相關客觀調查及鑑定結果不會因此消失。圖／新竹市政府提供
市府強調，刑事不起訴不代表行政、履約及民事責任不存在，相關客觀調查及鑑定結果不會因此消失。圖／新竹市政府提供

針對新竹地檢署就新竹市立棒球場相關案件作成不起訴及緩起訴處分，新竹市政府今天表示，尊重檢方職權與司法程序，但對於部分事實認定及法律評價仍有進一步釐清必要，市府將依法提出再議，並持續追究相關廠商應負的民事及履約責任。

市府強調，檢方不起訴僅代表部分案件未達刑事起訴門檻，不能解讀為棒球場工程合格；處分書也記載施工、履約及管理缺失，相關人員並因紀錄不實坦承犯行獲緩起訴。此外，監察院今年7月糾正指出，球場未完成驗收即啟用，統包商設計、施工未達契約效能標準，且有安全疑慮，專案管理、監造及採購程序也存在多項缺失。

市府為釐清真相、維護公共工程品質及市民權益，將持續依法究責，第一、不起訴不等於施工合格，處分書已記載多項施工瑕疵及違約。市府表示，刑事不起訴與工程是否符合契約、設計圖說及品質標準屬不同層次。檢方處分書已記載植床摻土、混凝土塊未裂解至15公分以下，以及地下留有臨時鋼筋混凝土施工平台等與設計不符情形，並認定屬「違反雙方契約」及「工程技術面」問題，應循民事途徑處理。

市府強調，不起訴不代表工程合格，也不免除廠商履約及損害賠償責任。市府目前已就工程缺失、改善修復及無法正常營運等損害，向巨佳營造提起逾4億元民事求償，將持續依法捍衛市民權益。

第二、相關人員坦承紀錄不實，竹市府將檢視採購法責任。營造廠商及專管監造人員坦承涉及業務上登載不實文書，並獲檢方緩起訴。處分書指出，廠商人員為掩飾進度落後，將尚未施作工項登載於施工日誌；監造人員也有不實填載監造日報及補簽施工抽查紀錄等情形。市府表示，施工及監造紀錄攸關工程品質、進度及驗收，若有不實將影響工程管理。市府將依處分書確認事實，檢視是否符合「政府採購法」第101條規定，並整理相關事證提供上級檢察署審認。

三、球場安全不能只看比例，施工缺失都應嚴肅面對。市府表示，檢方認定未確實裂解的B5類營建廢棄物占拆除數量約0.753%，未達刑事犯罪要件，但球場植床及1.2公尺回填級配本應符合設計規範，不應摻有拆除結構物，不能僅以比例高低判斷工程品質。

市府指出，球場地下另有約500平方公尺鋼筋混凝土施工平台未拆除，相關設施是否影響排水及地下停車場結構安全，仍須依專業標準檢視。市府已依第三方鑑定結果陸續移除不符需求材料，並改善排水及結構安全問題。

四、行政工程缺失有調查依據，市府持續民事求償。市府表示，檢方處分書引用審計單位調查結果，指前市府辦理球場工程有重大行政疏失，包括專管與監造併案委託導致角色混淆、未落實監管，以及未完成驗收即先行啟用等。今年7月監察院也指出，球場未驗收即啟用，設計施工未達契約效能標準，專案管理、監造及採購程序均有缺失。

市府強調，刑事不起訴不代表行政、履約及民事責任不存在，相關客觀調查及鑑定結果不會因此消失。市府已依結構技師公會鑑定結果啟動改善工程，並向廠商提起逾4億元的改善與修復費用，將持續依法追究責任。

新竹市政府今天表示，尊重檢方職權與司法程序，但對於部分事實認定及法律評價仍有進一步釐清必要。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今天表示，尊重檢方職權與司法程序，但對於部分事實認定及法律評價仍有進一步釐清必要。圖／新竹市政府提供

棒球場 工程 門檻

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