借鏡國際經驗深化友善設施實踐 運動部舉辦運動設施規劃設計研習會

為持續提升我國運動設施規劃設計及營運管理專業量能，運動部於8月27日至28日辦理「115年度運動設施規劃設計暨營運管理人員增能研習會（北區場）」，透過國際講座、案例分享及實地觀摩，讓地方政府、場館經營管理及規劃設計相關人員，從不同角度汲取規劃設計與營運管理的新觀點。

依據114年運動部公布的「全國運動設施現況調查」指出，運動場館數與規律運動呈正相關，運動部持續爭取經費，補助各地方政府興建運動場館，鼓勵更多民眾從事規律運動，也透過辦理研習會，協助運動場館人員持續精進專業能力，打造更友善、更貼近民眾需求的運動環境。

研習會27日特別邀請日本福祉大學運動科學部教授藤田紀昭分享日本及國際運動設施發展趨勢，他指出台灣的人口結構與日本相近，同樣面臨少子化及人口老化問題，而日本比台灣更早進入「超高齡社會」，在全民運動的推廣及基層社區實踐累積豐富經驗。現場透過日本案例，介紹現代運動場館如何兼顧運動、社區交流及多元服務功能，並從通用設計理念出發，說明打造友善場館除了完善硬體設施，更應兼顧資訊服務、課程安排及使用體驗，帶給學員許多新的啟發。

除國際交流外，課程亦涵蓋設施設計、永續治理、友善空間及營運管理等不同面向。台灣體育運動管理學會名譽理事長劉田修解析運動設施設計規範與實務，從室內空間、場地尺寸、運動面材到工程品管等主軸，強調除了符合使用需求，也要兼顧安全、舒適與後續維護。觀察家生態顧問有限公司陳嘉聰副理則透過公共工程案例，引導學員思考工程推動與生態永續之間如何取得平衡。

社團法人台灣女子運動體育協會理事吳宜霏結合自身運動經驗，從空間配置、動線、更衣設施及服務細節等案例，帶領學員從使用者角度及思維重新檢視運動環境的友善性。台北市立大學教授張家榮則從場館服務與營運管理切入，分享服務流程、人才管理及績效評估等實際做法，協助學員掌握顧客從接觸、使用到回訪的完整體驗，共同思考如何透過行銷活動與營運指標持續檢視場館成效。

研習會28日下午安排前往新北市板樹體育館參訪，館方除介紹場館營運模式外，並安排無障礙設施導覽與體驗，讓學員實際走訪無障礙動線及相關友善設施，從使用者角度觀察場館規劃細節，讓課堂理念與實務經驗相互印證。

運動部表示，未來將持續辦理相關增能研習，透過各領域講師的案例分享，讓運動場館相關參與人員不只看見設施「怎麼規劃」，也進一步思考「怎麼使用、怎麼管理」，將設計、服務與營運串聯起來，轉化為日後場館規劃及管理工作的實際參考。