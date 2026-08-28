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WTF女子跆拳道公開錦標賽 王薇嘉止步8強獎牌擦身過

中央社／ 台北28日電

在中國太原登場的WTF女子跆拳道公開錦標賽，今天進行首日賽事，將代表台灣參加名古屋亞運的王薇嘉，在62公斤級以1比2敗給北馬其頓選手勒吉奇，止步8強無緣獎牌。

世界跆拳道聯盟（WTF）主辦的女子公開錦標賽從今天登場，一直舉行到8月30日，首日賽事，共舉行46公斤級、62公斤級、73公斤級。

台灣代表隊在46公斤級派出黃映瑄，62公斤級推出王薇嘉、張芮恩、林芯彤；其中，王薇嘉也是這屆名古屋亞運的跆拳道代表隊選手。

王薇嘉被列為大會頭號種子，首輪長籤免戰，32強連勝2局過關，16強面對捷克的史托波娃（PetraStolbova），雙方實力有段差距，王薇嘉2局分數分別以14比0、9比0輕鬆過關。

來到8強賽，王薇嘉面對北馬其頓的勒吉奇（Miljana Reljikj），開賽後雙方攻勢都有些保守，都在等待防守反擊機會，首局王薇嘉0比3落敗，第2局王薇嘉2比0扳回一城。

到了決勝的第3局，王薇嘉開賽曾以3比0領先，但後續被對手連續追分，最終以5比10落敗，只差一步就可晉級4強拿獎牌。

至於代表國立體育大學出賽的黃映瑄，在16強面對俄羅斯的艾瑞米娜（Viktoriya Eremina），前2局雙方各取1勝；關鍵第3局，黃映瑄在時間結束前25秒追至6比7的1分差，可惜後繼無力逆轉，最終吞敗。

跆拳道 跆拳 北馬其頓

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