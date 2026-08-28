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足球／阿根廷父子認罪 承認行賄FIFA等組織換取轉播權

中央社／ 紐約27日綜合外電報導
阿根廷隊。 美聯社
阿根廷隊。 美聯社

捲入國際足球總會（FIFA）重大貪腐醜聞的阿根廷體育行銷公司高層父子檔今天承認，他們曾向國際足球組織官員行賄，以取得獲利豐厚的賽事轉播權；他們也與美國檢方達成協議，避免接受審判。

法新社報導，金奇斯父子（Hugo Jinkis和MarianoJinkis）因2015年1項規模龐大的調查而遭起訴，當時案件涉及國際足總、中北美洲及加勒比海足球協會（CONCACAF）與南美足球總會（CONMEBOL）。

美國的調查行動包括突襲搜索位於瑞士蘇黎世的國際足總官員住所及辦公地點，並導致一連串逮捕、審判，以及其後的定罪與認罪。

根據「緩起訴協議」（deferred prosecutionagreement，DPA），美國檢方將撤銷對金奇斯父子的詐欺指控，兩人也同意依協議沒收5000萬美元。

根據提交法院的文件，兩人「同意並確實支付數千萬美元的商業賄賂」，換取足球界高層支持他們「取得各項足球賽事的媒體及行銷權利」。

金奇斯父子共同擁有阿根廷體育行銷公司FullPlay。文件指出，兩人透過行賄取得包括世界盃（World Cup）資格賽及美洲盃（Copa America）的媒體轉播權。

阿根廷 FIFA

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