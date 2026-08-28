115年全國登山日開跑 安全講座、健行活動還有好禮可抽

隨著開放山林政策推動，登山已成為全民喜愛的戶外運動。為鼓勵國人親近山林、享受登山樂趣，同時提升登山安全意識，運動部全民運動署115年「全國登山日」規劃登山安全講座、登山運動體驗、線上健行等多元活動，邀請不同年齡層、不同登山經驗的民眾，一起走進山林、享受運動樂趣，也學習安全登山的基本知能。系列活動現已正式開跑，歡迎全民踴躍參與。

為提升民眾登山安全意識，今年特別規劃4場「登山運動體驗活動」及10場「登山運動安全主題講座」，其中「登山運動體驗活動」受到民眾熱烈響應，報名名額已迅速額滿，「登山運動安全主題講座」將於9月1日至10月16日期間辦理，遍布東區、北區、南區與中區，邀請到徐銘謙、徐嘉君等重量級專家與各領域實務工作者擔任講者，課程主題多元，涵蓋魯地圖、手機導航等圖資工具入門、衛星通訊與留守制度、野外蜂類辨識與安全應對，以及登山身體照顧與傷害預防等關鍵議題，課程內容相當豐富，目前尚有名額，歡迎有興趣的民眾儘早把握。

今年的系列活動已經陸續開跑，除了實體的講座與體驗活動，還與全國性與地方登山社團的串聯，於全台22縣市舉辦超過250場登山健行活動，路線類型包含休閒型、勇腳型及挑戰型，民眾可就近依自身能力選擇參加。另外也有「全民樂健行」及「登山我在行」為主題的線上登山健行活動，廣邀不同年齡層的民眾參與。「全民樂健行」以一般大眾為主，「登山我在行」則鎖定校園學生與親子族群，參加者可自由選擇時間與地點完成健行任務，上傳活動紀錄至全國登山日LINE官方帳號，就有機會抽中精美獎品。

115年全國登山日活動期盼民眾「挑戰自我、樂在山林」，同時也要讓「安全」成為每一次出發的標準配備。民眾只要在期間參與登山活動，就有機會獲得MERRELL、歐都納、登山友等超過30家品牌的精選好禮，詳情可上網搜尋「115全國登山日」(https://mountainday.twmountain.com/)。