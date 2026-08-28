快訊

悠遊卡慶「北捷廣慈奉天宮站」8/30啟用！搭捷運送回饋金 1動作享雙倍

比烘衣機好？他讚1家電快速乾衣超好用 苦主曝慘痛經驗：收近2萬電費

3颱共存！班朗颱風今天生成 最新路徑曝

聽新聞
0:00 / 0:00

現代五項世界錦標賽 台灣小將越級打怪展現潛力

中央社／ 台北28日電
2026年現代五項世界錦標賽在中國貴陽登場，由理事長蘇信誠（前左4）率隊親征，台灣小將雖未能晉級決賽，依舊收穫滿滿。圖／中華民國現代五項暨冬季兩項運動協會提供 中央通訊社
2026年現代五項世界錦標賽在中國貴陽登場，由理事長蘇信誠（前左4）率隊親征，台灣小將雖未能晉級決賽，依舊收穫滿滿。圖／中華民國現代五項暨冬季兩項運動協會提供 中央通訊社

2026年現代五項世界錦標賽在中國貴陽登場，共計57個國家、超過500名好手參賽，台灣小將越級打怪雖未能晉準決賽，但展現出色的潛力，累積未來國際舞台的經驗。

日前舉辦的現代五項U17、U19世錦賽，台灣小將取得3銀2銅的佳績，也因此搶下世界錦標賽的門票，包括男子選手陳宥安、廖梓丞、魏子傑，女子選手陳佑萱、黃柔儀等5名小將，這次在世錦賽雖未能晉級決賽，依舊收穫滿滿。

率隊的新任中華民國現代五項暨冬季兩項運動協會理事長蘇信誠受訪時表示：「世界錦標賽是僅次於奧運最高層級賽事，包括奧運金牌得主及多位世界排名前列好手參賽，整體競爭強度極高，台灣選手都全力以赴，在各項競賽中展現平時訓練成果與拚戰精神。」

他指出，雖然本屆賽事未能晉級準決賽，但能夠直接與奧運金牌及世界頂尖選手同場較量，對年輕選手而言是相當珍貴的實戰經驗，也讓選手更清楚看見自身與世界頂尖水準之間的差距。

為接軌2028年洛杉磯奧運，現代五項運動近年進行了重大制度改革，傳統的馬術項目已正式由「障礙賽」取代，結合擊劍、游泳以及雷射跑（跑步加射擊），形成全新賽制。

過去就曾是現代五項選手的蘇信誠強調，「國際大賽的經驗需要累積，成績的突破更需要長期且完整的培訓，未來協會將持續強化國家隊的支援體系，在訓練器材、競賽資源、國際參賽及選手培訓等方面投入更多心力，也將號召民間企業投入資源，撐起現代五項這個運動。」

奧運 世錦賽 選手

延伸閱讀

影／桃機B9候機室電競特展開幕 為名古屋亞運代表隊加油

棒球／孟加拉女子棒球魂 盼台灣經驗長期交流培育新秀

宜蘭扯鈴師徒3人遠征港馬大放異彩 橫掃多冠揚名國際

挪威不逼孩子爭第一，卻養出世界冠軍？頂尖選手揭開「成功悖論」：愈想贏，反而愈難成功

相關新聞

現代五項世界錦標賽 台灣小將越級打怪展現潛力

2026年現代五項世界錦標賽在中國貴陽登場，共計57個國家、超過500名好手參賽，台灣小將越級打怪雖未能晉準決賽，但展現...

115年全國登山日開跑 安全講座、健行活動還有好禮可抽

隨著開放山林政策推動，登山已成為全民喜愛的戶外運動。為鼓勵國人親近山林、享受登山樂趣，同時提升登山安全意識，運動部全民運動署115年「全國登山日」規劃登山安全講座、登山運動體驗、線上健行等多元活動，邀請不同年齡層、不同登山經驗的民眾，一起走進山林、享受運動樂趣，也學習安全登山的基本知能。系列活動現已正式開跑，歡迎全民踴躍參與。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。