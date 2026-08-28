現代五項世界錦標賽 台灣小將越級打怪展現潛力

2026年現代五項世界錦標賽在中國貴陽登場，共計57個國家、超過500名好手參賽，台灣小將越級打怪雖未能晉準決賽，但展現出色的潛力，累積未來國際舞台的經驗。

日前舉辦的現代五項U17、U19世錦賽，台灣小將取得3銀2銅的佳績，也因此搶下世界錦標賽的門票，包括男子選手陳宥安、廖梓丞、魏子傑，女子選手陳佑萱、黃柔儀等5名小將，這次在世錦賽雖未能晉級決賽，依舊收穫滿滿。

率隊的新任中華民國現代五項暨冬季兩項運動協會理事長蘇信誠受訪時表示：「世界錦標賽是僅次於奧運最高層級賽事，包括奧運金牌得主及多位世界排名前列好手參賽，整體競爭強度極高，台灣選手都全力以赴，在各項競賽中展現平時訓練成果與拚戰精神。」

他指出，雖然本屆賽事未能晉級準決賽，但能夠直接與奧運金牌及世界頂尖選手同場較量，對年輕選手而言是相當珍貴的實戰經驗，也讓選手更清楚看見自身與世界頂尖水準之間的差距。

為接軌2028年洛杉磯奧運，現代五項運動近年進行了重大制度改革，傳統的馬術項目已正式由「障礙賽」取代，結合擊劍、游泳以及雷射跑（跑步加射擊），形成全新賽制。

過去就曾是現代五項選手的蘇信誠強調，「國際大賽的經驗需要累積，成績的突破更需要長期且完整的培訓，未來協會將持續強化國家隊的支援體系，在訓練器材、競賽資源、國際參賽及選手培訓等方面投入更多心力，也將號召民間企業投入資源，撐起現代五項這個運動。」