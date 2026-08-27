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賴總統公布新人事 楊啓文將出任運動部政務次長

中央社／ 台北27日電
國立台北教育大學體育學系教授楊啓文，將出任運動部次長。
國立台北教育大學體育學系教授楊啓文，將出任運動部次長。

總統賴清德今天正式任命，由國立台北教育大學體育系教授楊啓文為運動部政務次長。而楊啓文本身熱愛運動，具備豐富教學與管理經驗，也可望帶給運動部新氣象。

原運動部政務次長鄭世忠在今年4月9日請辭後，次長之位一直懸缺，如今隨著賴總統正式任命，將可望在9月名古屋亞運登場前補齊運動部的最後一塊拼圖。

運動部低調表示，目前楊啓文報到時間還未確定，但可以肯定的是，未來他將與另外2名次長黃啟煌、洪志昌攜手合作，協助部長李洋推展相關業務。

國北教大同仁私下表示，楊啓文不僅為人親切和善，本身也非常喜歡運動，平時除了愛打籃球，也有玩鐵人三項，甚至今年還報名參加100公里的超級馬拉松，絕非那種只坐在辦公室作研究的學者。

另外，國北教大1名助理教授也提到，楊啓文近兩年擔任學校總務長，具備豐富的教學與管理經驗，加上過去曾在美國攻讀碩士、博士，因此也有不俗的外語能力，近年主要重心放在推廣雙語體育教學，還有出版「運動百靈果Bilingual PE」一書，幫助教學者快速上手雙語體育教學。

運動部 賴總統 新人

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