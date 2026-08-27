「揮汗有禮」全民動起來 完成任務換豆漿、雞胸肉等健康好禮

為鼓勵全民養成規律運動習慣，落實「讓運動成為日常」的健康生活理念，響應「99 國民體育日」活動，運動部將於9月1日至11月30日推出「揮汗有禮」活動，凡民國98年12月31日（含）以前出生之國民，只要完成指定運動任務並上傳紀錄，經審核通過後，即可前往超商、超市、量販店等合作通路兌換健康好禮，讓運動不只累積健康，也能周周享有實質回饋。

運動部表示，全民運動是提升國民健康的重要基礎，也是推動產業發展的重要一環。考量不同年齡、體能及生活型態的民眾，本次活動以「每天多動一點點」為概念，設計容易參與的運動任務，不強調競速或高強度挑戰，希望鼓勵民眾依自身狀況與生活節奏，選擇適合自己的方式開始運動，逐步建立規律運動習慣。

本次活動共規劃三類運動任務，包括「時間型：單次運動 30 分鐘以上」、「步數型：單日累積8000步以上」，以及「距離型：健走或跑步5公里以上、騎自行車15公里以上」。參加者每次擇一完成即可，無論是日常健走、慢跑、騎自行車，或從事其他可記錄運動時間的活動，都能依自己的體能與喜好參與，逐步將運動融入日常生活。

民眾只要使用手機中具運動記錄功能的APP，完成任一指定任務，並依規定上傳運動紀錄截圖，經運動部審核通過後，即可取得健康好禮兌換資格，每人每周最多兌換1次，活動期間最多可兌換14次。兌換品項包含沙拉、豆漿、乳品或優格、茶葉蛋、雞胸肉等商品，合作通路涵蓋7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、以及全聯福利中心、萬家福、樂家康等店家，讓民眾完成運動後，就能便利兌換適合的健康補給，增加持續參與運動的動力。

運動部指出，為鼓勵民眾運動，今年初發放60萬份「運動幣」，本次活動進一步擴大參與對象，希望透過容易達成的運動任務與即時回饋，引導更多民眾從「願意開始動」到「持續動」，逐步將運動轉化為日常習慣，形成運動、健康與消費相互帶動的正向循環。