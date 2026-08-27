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NFL／冠軍線衛對抗漸凍人症18年後逝世 巴爾的摩烏鴉悼念傳奇

台灣醒報／ 台北報導
前美國職聯NFL超級盃冠軍線衛O.J.布里甘斯，對抗漸凍人症近18年後離世，享年56歲。 法新社
前美國職聯NFL超級盃冠軍線衛O.J.布里甘斯，對抗漸凍人症近18年後離世，享年56歲。 法新社

前美國職聯NFL超級盃冠軍線衛O.J.布里甘斯 (O.J. Brigance) 對抗漸凍人症近18年後離世，享年56歲。巴爾的摩烏鴉隊官方發布聲明致哀，稱其為「球團歷史上的傳奇英雄」，讚揚他在面對絕症時，以堅定信仰與勇氣啟發無數生命。

堅定信仰抗擊病魔

基督郵報》報導，布里甘斯於2007年被診斷出患有 ALS，當時醫生評估其僅剩2至5年壽命。然而，他憑藉深厚的基督信仰與頑強意志，與病魔抗爭將近18年，並透過成立「Brigance Brigades」基金會，為漸凍人患者及家屬籌集數百萬美元資助，提供醫療設備與生活照護支援。

據報導，布里甘斯即使失去行動與言語能力，仍透過眼球追蹤電腦持續參與烏鴉隊管理運作與基金會事務。他生前常表示，病痛雖然限制了他的身體，但無法剝奪他的信仰與心靈自由，其展現出的生命韌性成為球隊心中的精神支柱。

球場內外傳奇精神

巴爾的摩烏鴉隊》指出，布里甘斯是職業美式足球史上少數同時擁有加拿大足球聯盟CFL格雷盃與NFL超級盃冠軍戒指的球員。他在2000年賽季作為烏鴉隊關鍵特別組隊員與線衛，協助球隊奪得第35屆超級盃冠軍；退役後則轉任球團高級管理人員，長期負責球員發展與心理輔導。

雖然布里甘斯不幸離世，但烏鴉隊老闆比肖蒂 (Steve Bisciotti) 與球隊一致認為，他所留下的影響力早已超越體育競賽本身。因此，球隊與社群將持續推動其基金會的工作，將他勇於面對逆境與無私奉獻的精神繼續傳承下去。

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NFL／冠軍線衛對抗漸凍人症18年後逝世 巴爾的摩烏鴉悼念傳奇

前NFL超級盃冠軍線衛O.J.布里甘斯與漸凍人症抗爭近18年後逝世，享年56歲；烏鴉隊悼念其為球團傳奇英雄。

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