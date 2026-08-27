足球／東協盃越南二連霸 隊史四冠全民夜衝狂歡喊「無敵」

26日晚間2026年東協足球錦標賽（ASEAN Championship）決賽，越南隊在自家主場再度扳倒宿敵泰國，以總分4比2成功衛冕二連霸，也是隊史第四冠，具歷史意義。大批民眾騎車湧進街頭狂歡，旗海淹沒街道、喇叭聲響徹雲霄，高呼「越南無敵」。

兩年一度的東協足球錦標賽決賽第二戰回到越南主場，於河內美亭國家體育場進行。越南發揮主場優勢，球迷穿上國旗衣，4萬多個座位一片豔紅。體育場外聚集人潮，盼親身感受賽事氣氛。

由於22日在泰國舉行的決戰首回合越南2比0擊敗泰國，因此即使第二回合雙方以2比2戰平，越南隊也以總分4比2奪下冠軍。

首都河內咖啡廳、啤酒館、餐廳內，只要有電視轉播之處皆客滿。有些電視螢幕大的店家，門口、人行道上也停滿機車、站滿人，為的就是享受一起看球賽的氛圍，店家也願意讓民眾同樂。

比賽進入傷停補時，越南發起反攻，最後再進一球追平，也確認奪下衛冕寶座。人群大聲歡呼，隨即紛紛跳上摩托車，進行越南傳統的慶祝方式，機車夜衝、遊街狂歡，也就是越南人稱的「滴胞」（dibao），形容機車疾行，所到之處揚起陣風、歡慶喧鬧。

26日晚間，越南與泰國短兵相接，在越南河內美亭國家體育場進行東協足球錦標賽決賽第二戰。即使沒有大螢幕轉播，也聚集不少群眾，只為親臨感受比賽氛圍。中央社

各路機車陸續集結到通往市中心的主幹道紙橋路上，民眾揮舞著越南星旗，大力按著喇叭，有人吹著汽笛、有人拿著鍋碗敲打，囉鼓喧天。

泰國曾7次在東協盃奪冠，為次數最多的國家，但是近兩屆都在決賽中敗給越南，民眾都對越南足球實力深具信心。

民眾金鶯說，「我正站在一片越南國旗的旗海之中，越南隊贏下了第四座東協盃足球錦標賽冠軍。我非常榮幸，因為我們越南隊又第二次擊敗了泰國隊。越南無敵！」

民眾大喊著「越南無敵」（Việt Năm Vô Địch），對國家的自豪感溢於言表。攜家帶眷上街狂歡的民眾阮寧（Nguyễn Ninh）告訴中央社，越南隊今天竭盡全力、拚盡全勁，並且拿到了一個非常棒的比數。「越南正在努力，越南正在發展，將走向世界，要參加FIFA（國際足球總會）、去踢世界盃的比賽」。

行人也加入慶祝隊伍，還有人站在分隔島或天橋上，朝機車大隊揮手、擊掌，互相慶賀。路邊民眾有的自發性的發送水，有的施放小型煙火，甚至有人表演起噴火，引起歡呼讚嘆。

每一位受訪者幾乎都提到了民眾上街夜衝，狂歡到天明。阮寧抱著兒子說：「我跟我兒子今晚要去上街狂歡慶祝一整夜！而且這整個星期都要一起為越南的勝利歡呼！」

阮河美（Nguyễn Hà My）與阮黃文英（NguyễnHoàng Vân Anh）是中文系女學生，兩人一起上街慶祝。

阮河美告訴記者，「今天越南與泰國足球比賽結束，我非常開心，因為越南以4比2的比數贏了泰國。現在有很多越南人一起上街狂歡慶祝。越南隊無論贏或輸，大家都非常熱愛足球，所以大家可能會一路狂歡慶祝到早上呢」。

阮黃文英則說，「大家也看到了，我們越南人非常熱愛足球。越南隊表現非常棒，可說是稱霸全場，雖然今天比數是2比2平手。但我們的氣氛就像這樣超級熱烈，可見足球對我們越南來說有多麼重要」。

裴廷輝（Bùi Đình Huy）受訪時情緒激昂，他說：「此刻我真的很激動，也很驚喜我們球隊在東南亞錦標賽中四度奪冠。我真的非常愛我們的國家。」

他向記者解釋，民眾正在上街狂歡慶祝（đibão）。「每次都是這樣，只要奪冠，人們都會像這樣上街遊行。大家非常團結，非常愛國。大家可以一路狂歡到天亮。很愛國的人，甚至可以持續到明天一整天呢」。

即使隔天仍要早起上班，河內市民也要把握越南衛冕的好消息。直到清晨，都還能聽見年輕人摩托車行經時鳴喇叭慶祝。住在一旁的民眾也不以為意，都為國家隊越發強勢的表現感到開心，國家向心力再度凝聚。