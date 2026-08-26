聽新聞
0:00 / 0:00

花式滑冰／冰上搭檔變人生伴侶 日媒訪親友揭「璃來龍」甜蜜變化

中央社／ 東京26日專電
冬季奧運花式滑冰雙人金牌，日本三浦璃來(左)與木原龍一宣布訂婚。 路透
冬季奧運花式滑冰雙人金牌，日本三浦璃來(左)與木原龍一宣布訂婚。 路透

日本花式滑冰金牌組合「璃來龍」三浦璃來與木原龍一宣布訂婚，讓許多粉絲又驚又喜。兩人過去面對戀情提問時，總是回答「就交給大家想像吧」，始終沒有正面承認。「週刊文春」今天刊出文章，走訪兩人的親友，揭露這對冰上搭檔7年來逐漸靠近彼此的甜蜜過程。

三浦與木原於2019年組成雙人滑搭檔。當時三浦只有17歲，木原則是27歲，是已經有奧運經驗的大前輩。由於相差約10歲，兩人最初相處十分生疏，三浦甚至不知道該如何稱呼木原，只能以「欸、欸」叫他。

按摩治療師青嶋正透露，剛開始負責替兩人調整身體狀態時，出於了解情況，他曾問過木原兩人是否在交往。

據稱當時木原回答，「不不，我們年齡差太多，連聊的話題都不太一樣，完全不可能交往。比起這個，我身為一個社會人士，還得負起照顧未成年人的責任，光是這件事就很辛苦了」。

這大概是木原當時的真心話。然而7年後，兩人訂婚了。根據親友透露，轉變點可能是疫情期間的親密相處。

文章指出，為了接受專業訓練，兩人移居加拿大多倫多近郊。木原獨自住在公寓，三浦則寄宿在加拿大人家中，平日由木原開車接送她往返冰場，休假時也會陪她外出購物。

疫情期間，兩人一度長達2個月無法上冰練習，三浦也因不適應異國生活而開始想家。木原便陪她兜風、散步，想辦法讓她轉換心情。到了2021年，三浦為了專心練習，搬進木原居住的同一棟公寓，雖然住在不同房間，相處的時間卻明顯增加。

青嶋也從一些日常細節中發現，兩人的關係似乎已悄悄改變。過去木原接受治療時，三浦總在一旁玩「瑪利歐賽車」；後來她不但會認真聆聽木原的身體狀況，還會主動提出建議。

青嶋還在兩人於2023年世界錦標賽首度奪冠前不久，發現過一個「甜蜜訊號」。

他回憶，「他們來診所時，會各自用一個大水壺裝水帶來。有一次，他們拿著在海外比賽時買回來的同款水壺。我看到後還擔心不會拿錯嗎？後來又想，或許對他們來說，就算拿錯也沒關係吧。」

還有一次，怕冷的三浦忘了帶厚外套，只穿著單薄的夾克。她自然地向木原說，「龍一，我好冷，把你的羽絨外套借我。」這讓青嶋深深感受到，曾經連一聲「木原先生」都難以叫出口的孩子，與木原之間的距離早已不同。

日本三浦璃來(右)與木原龍一。 路透
日本三浦璃來(右)與木原龍一。 路透

文章指出，兩人也在彼此的陪伴下變得更加成熟。當木原在冬奧因為短曲失誤而崩潰落淚時，是三浦在身旁鼓勵他；三浦則從最初不懂身體保養的重要性，成長為不僅能照顧自己，也能主動照顧木原的搭檔。

三浦的祖母透露，木原曾在冬奧前拜訪三浦位於寶塚市的家，並向祖父母問候。她稱讚木原十分細心，「龍一真的是個很好的人。璃來是個冒冒失失的孩子，常常忘東忘西。但龍一會幫她把這些事情全都補上。我覺得他簡直像神一樣。」

8月23日，也是木原34歲生日的隔天，「璃來龍」在Instagram上閃電宣布訂婚。發文附上木原在冰場上單膝跪地、將戒指交給三浦的照片，並寫下「我們已經成為彼此無可取代、不可或缺的存在」。

據稱那張照片是在兩人專屬冰秀於8月2日落幕後，抽空前往木原過去曾打工的愛知縣當地冰場拍攝，那裡也是促成兩人成為雙人滑冰搭檔、充滿回憶的地方。其實現在想來，兩人的冰秀命名為THEDESTINY（命運）早已劇透。

在競技生涯取得冬奧金牌後，兩人已宣布退出現役，未來將以職業滑冰選手身分參與冰上表演，同時朝雙人花滑教練之路發展。他們也已申請註冊「璃來龍」（りくりゅう）及「Riku Ryu」商標，並規劃相關商品。

贊助商木下集團據稱已在三重縣取得用地，準備協助兩人成立滑冰學院。不過，專業人士指出，日本雙人花滑選手人數及訓練場地有限，最高級教練資格也需約4到5年才能取得，兩人培育下一代雙人花滑選手的目標，可能是一條比奪得金牌更加艱難的道路。

日媒 伴侶 人生

延伸閱讀

加班到半夜2點回家「有熱騰騰的麵」！他多年後感動喊：要好好珍惜

才認識1個月朋友就討萬元禮物讓她想絕交 網傻眼：連情侶都不會這樣

明年再去？省一輩子存千萬 72歲婦喪夫後悔：那個地方就是想和丈夫一起去

砸1.1萬體驗付費約會！女加碼3千「戀愛砲」竟被嫌：外型太男性化

相關新聞

花式滑冰／冰上搭檔變人生伴侶 日媒訪親友揭「璃來龍」甜蜜變化

日本花式滑冰金牌組合「璃來龍」三浦璃來與木原龍一宣布訂婚，讓許多粉絲又驚又喜。兩人過去面對戀情提問時，總是回答「就交給大...

北市和平扶輪社串聯18公益團體齊聚雙溪高中 捐贈27萬助競技舞龍隊

為支持偏鄉體育發展並助攻2026年全民運動會，全台共18個公益團體與愛心企業跨域串聯，於9月12日盛大前往新北市立雙溪高級中學舉辦聯合捐贈儀式，現場吸引近200位扶輪社友與親友熱情參與，雙溪高中校長張婷婷親自迎接並表達誠摯謝意，現場更由屢獲全國佳績的「競技舞龍隊」帶來震撼人心的精彩表演，展現山城學子的自信光芒。

桌球／莊智淵前進苗栗 攜手華航和小學童切磋

中華航空公益體育營全台走透透，今天再度舉辦桌球營，資深副總經理陳一戈親臨開訓，攜手「桌球教父」莊智淵帶領苗栗縣照南國小桌球隊選手一同切磋球技，透過基礎訓練、對打練習以及趣味競賽，將國手經驗傳承給未來台灣體壇的明日之星，啟發學童的無窮潛力。

路跑／渣打台北公益馬拉松 抽5天4夜跑馬自由行

2027渣打台北公益馬拉松將於明年1月10日登場，今天舉辦啟動記者會，號召破萬跑者「一起跑更遠」，今年賽事還將從成功報名者中抽出渣打吉隆坡、河內海外跑旅「5天4夜機加酒自由行」，鼓勵跑者完成渣打全球十大城市路跑系列賽事。

運科中心攜手永信藥品推聯名營養品 蕭佑然補給、補水一舉兩得

國家運動科學中心今天於運動部舉行記者會，攜手國內知名製藥品牌永信藥品推出「PROs」聯名運動營養品，包含胺基酸瞬充粉、關力膠原凍飲與動能錠等三款產品，將全力扮演台灣健兒備戰明年名古屋亞運的堅實後盾。

花式滑冰／奧運金牌劉美賢暫別賽場 盼2027-28賽季復出

美國華裔花式滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）今天表示，她將缺席即將到來的賽季，以精進滑冰技巧，她也向粉絲保證，自己將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。