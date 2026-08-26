花式滑冰／冰上搭檔變人生伴侶 日媒訪親友揭「璃來龍」甜蜜變化

日本花式滑冰金牌組合「璃來龍」三浦璃來與木原龍一宣布訂婚，讓許多粉絲又驚又喜。兩人過去面對戀情提問時，總是回答「就交給大家想像吧」，始終沒有正面承認。「週刊文春」今天刊出文章，走訪兩人的親友，揭露這對冰上搭檔7年來逐漸靠近彼此的甜蜜過程。

三浦與木原於2019年組成雙人滑搭檔。當時三浦只有17歲，木原則是27歲，是已經有奧運經驗的大前輩。由於相差約10歲，兩人最初相處十分生疏，三浦甚至不知道該如何稱呼木原，只能以「欸、欸」叫他。

按摩治療師青嶋正透露，剛開始負責替兩人調整身體狀態時，出於了解情況，他曾問過木原兩人是否在交往。

據稱當時木原回答，「不不，我們年齡差太多，連聊的話題都不太一樣，完全不可能交往。比起這個，我身為一個社會人士，還得負起照顧未成年人的責任，光是這件事就很辛苦了」。

這大概是木原當時的真心話。然而7年後，兩人訂婚了。根據親友透露，轉變點可能是疫情期間的親密相處。

文章指出，為了接受專業訓練，兩人移居加拿大多倫多近郊。木原獨自住在公寓，三浦則寄宿在加拿大人家中，平日由木原開車接送她往返冰場，休假時也會陪她外出購物。

疫情期間，兩人一度長達2個月無法上冰練習，三浦也因不適應異國生活而開始想家。木原便陪她兜風、散步，想辦法讓她轉換心情。到了2021年，三浦為了專心練習，搬進木原居住的同一棟公寓，雖然住在不同房間，相處的時間卻明顯增加。

青嶋也從一些日常細節中發現，兩人的關係似乎已悄悄改變。過去木原接受治療時，三浦總在一旁玩「瑪利歐賽車」；後來她不但會認真聆聽木原的身體狀況，還會主動提出建議。

青嶋還在兩人於2023年世界錦標賽首度奪冠前不久，發現過一個「甜蜜訊號」。

他回憶，「他們來診所時，會各自用一個大水壺裝水帶來。有一次，他們拿著在海外比賽時買回來的同款水壺。我看到後還擔心不會拿錯嗎？後來又想，或許對他們來說，就算拿錯也沒關係吧。」

還有一次，怕冷的三浦忘了帶厚外套，只穿著單薄的夾克。她自然地向木原說，「龍一，我好冷，把你的羽絨外套借我。」這讓青嶋深深感受到，曾經連一聲「木原先生」都難以叫出口的孩子，與木原之間的距離早已不同。

日本三浦璃來(右)與木原龍一。 路透

文章指出，兩人也在彼此的陪伴下變得更加成熟。當木原在冬奧因為短曲失誤而崩潰落淚時，是三浦在身旁鼓勵他；三浦則從最初不懂身體保養的重要性，成長為不僅能照顧自己，也能主動照顧木原的搭檔。

三浦的祖母透露，木原曾在冬奧前拜訪三浦位於寶塚市的家，並向祖父母問候。她稱讚木原十分細心，「龍一真的是個很好的人。璃來是個冒冒失失的孩子，常常忘東忘西。但龍一會幫她把這些事情全都補上。我覺得他簡直像神一樣。」

8月23日，也是木原34歲生日的隔天，「璃來龍」在Instagram上閃電宣布訂婚。發文附上木原在冰場上單膝跪地、將戒指交給三浦的照片，並寫下「我們已經成為彼此無可取代、不可或缺的存在」。

據稱那張照片是在兩人專屬冰秀於8月2日落幕後，抽空前往木原過去曾打工的愛知縣當地冰場拍攝，那裡也是促成兩人成為雙人滑冰搭檔、充滿回憶的地方。其實現在想來，兩人的冰秀命名為THEDESTINY（命運）早已劇透。

在競技生涯取得冬奧金牌後，兩人已宣布退出現役，未來將以職業滑冰選手身分參與冰上表演，同時朝雙人花滑教練之路發展。他們也已申請註冊「璃來龍」（りくりゅう）及「Riku Ryu」商標，並規劃相關商品。

贊助商木下集團據稱已在三重縣取得用地，準備協助兩人成立滑冰學院。不過，專業人士指出，日本雙人花滑選手人數及訓練場地有限，最高級教練資格也需約4到5年才能取得，兩人培育下一代雙人花滑選手的目標，可能是一條比奪得金牌更加艱難的道路。