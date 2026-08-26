快訊

流浪教師存零股翻身！股票市值破億元 到手股息逼近400萬

街頭坐牢？公館柵欄圈地吸菸區遭諷監獄 蔣萬安下令全拆掉

聽新聞
0:00 / 0:00

北市和平扶輪社串聯18公益團體齊聚雙溪高中 捐贈27萬助競技舞龍隊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
新北市雙溪高中競技舞龍隊。 新北市雙溪高中臉書
新北市雙溪高中競技舞龍隊。 新北市雙溪高中臉書

為支持偏鄉體育發展並助攻2026年全民運動會，全台共18個公益團體與愛心企業跨域串聯，於9月12日盛大前往新北市立雙溪高級中學舉辦聯合捐贈儀式，現場吸引近200位扶輪社友與親友熱情參與，雙溪高中校長張婷婷親自迎接並表達誠摯謝意，現場更由屢獲全國佳績的「競技舞龍隊」帶來震撼人心的精彩表演，展現山城學子的自信光芒。

新北市立雙溪高級中學競技舞龍隊是北台灣民俗體育的指標性團隊，秉持六年一貫培訓方針，不僅在2024年全民運動會榮獲夜光龍與障礙舞龍雙料亞軍，更勇奪2025年中華舞龍舞獅錦標賽自選舞龍高中組全國第一名，甚至連續兩年受邀赴新加坡國際演出，備受各界肯定。然而，面對高強度的訓練與頻繁征戰，現有隊服、龍身道具與鼓藝器材早已嚴重破損。

本次活動由主辦社「台北市和平扶輪社」發起，社長錡賢壽表示：「一個人的舞龍是運動，一群人舞龍是生命。和平扶輪社非常榮幸能匯聚全台18個公益團體的愛心，共同集資新臺幣27萬元，協助雙溪高中汰換老舊競技裝備，成為這群山城孩子追夢路上的堅實後盾。」

雙溪高中校長張婷婷指出，這筆經費不僅解決了燃眉之急，更讓偏鄉孩子看見社會的溫暖與支持。龍隊平時除了專業競技訓練，每年寒假更主動舉辦偏鄉學童動力照護冬令營，照顧北北基弱勢學子。扶輪社群與企業的愛心挹注，不僅協助選手全心備戰全民運動會、爭取金牌榮耀，更讓正向循環的社會教育能量在偏鄉持續扎根。

當天的捐贈儀式在近兩百位扶輪人與嘉賓的見證與熱烈掌聲中圓滿落幕。隨著嶄新裝備到位，雙溪高中競技舞龍隊將帶著各界祝福，繼續舞動青春、迎向國際，為台灣傳統民俗體育再創巔峰。

雙溪高中 和平 北市

延伸閱讀

新北340萬運動人口帶動科技新市場 市府串聯21家企業拓展運動健康商機

台中德芙蘭國小少棒隊奪世界軟式少棒賽冠軍 獲贈交通車

華航再度攜手莊智淵 前進苗栗照南國小舉辦公益桌球營

世界機關王大賽 新北學生奪3冠抱回7大獎

相關新聞

北市和平扶輪社串聯18公益團體齊聚雙溪高中 捐贈27萬助競技舞龍隊

為支持偏鄉體育發展並助攻2026年全民運動會，全台共18個公益團體與愛心企業跨域串聯，於9月12日盛大前往新北市立雙溪高級中學舉辦聯合捐贈儀式，現場吸引近200位扶輪社友與親友熱情參與，雙溪高中校長張婷婷親自迎接並表達誠摯謝意，現場更由屢獲全國佳績的「競技舞龍隊」帶來震撼人心的精彩表演，展現山城學子的自信光芒。

桌球／莊智淵前進苗栗 攜手華航和小學童切磋

中華航空公益體育營全台走透透，今天再度舉辦桌球營，資深副總經理陳一戈親臨開訓，攜手「桌球教父」莊智淵帶領苗栗縣照南國小桌球隊選手一同切磋球技，透過基礎訓練、對打練習以及趣味競賽，將國手經驗傳承給未來台灣體壇的明日之星，啟發學童的無窮潛力。

路跑／渣打台北公益馬拉松 抽5天4夜跑馬自由行

2027渣打台北公益馬拉松將於明年1月10日登場，今天舉辦啟動記者會，號召破萬跑者「一起跑更遠」，今年賽事還將從成功報名者中抽出渣打吉隆坡、河內海外跑旅「5天4夜機加酒自由行」，鼓勵跑者完成渣打全球十大城市路跑系列賽事。

運科中心攜手永信藥品推聯名營養品 蕭佑然補給、補水一舉兩得

國家運動科學中心今天於運動部舉行記者會，攜手國內知名製藥品牌永信藥品推出「PROs」聯名運動營養品，包含胺基酸瞬充粉、關力膠原凍飲與動能錠等三款產品，將全力扮演台灣健兒備戰明年名古屋亞運的堅實後盾。

花式滑冰／奧運金牌劉美賢暫別賽場 盼2027-28賽季復出

美國華裔花式滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）今天表示，她將缺席即將到來的賽季，以精進滑冰技巧，她也向粉絲保證，自己將...

影／立院審電競基本法草案 李洋：不支持設單一項目專法

立法院教育及文化委員會今天審查「電子競技運動發展基本法」草案。運動部部長李洋上午會前受訪明確表態，運動部立場始終如一，「不支持為任何單一運動項目設立專法或基本法」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。