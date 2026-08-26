北市和平扶輪社串聯18公益團體齊聚雙溪高中 捐贈27萬助競技舞龍隊

為支持偏鄉體育發展並助攻2026年全民運動會，全台共18個公益團體與愛心企業跨域串聯，於9月12日盛大前往新北市立雙溪高級中學舉辦聯合捐贈儀式，現場吸引近200位扶輪社友與親友熱情參與，雙溪高中校長張婷婷親自迎接並表達誠摯謝意，現場更由屢獲全國佳績的「競技舞龍隊」帶來震撼人心的精彩表演，展現山城學子的自信光芒。

新北市立雙溪高級中學競技舞龍隊是北台灣民俗體育的指標性團隊，秉持六年一貫培訓方針，不僅在2024年全民運動會榮獲夜光龍與障礙舞龍雙料亞軍，更勇奪2025年中華舞龍舞獅錦標賽自選舞龍高中組全國第一名，甚至連續兩年受邀赴新加坡國際演出，備受各界肯定。然而，面對高強度的訓練與頻繁征戰，現有隊服、龍身道具與鼓藝器材早已嚴重破損。

本次活動由主辦社「台北市和平扶輪社」發起，社長錡賢壽表示：「一個人的舞龍是運動，一群人舞龍是生命。和平扶輪社非常榮幸能匯聚全台18個公益團體的愛心，共同集資新臺幣27萬元，協助雙溪高中汰換老舊競技裝備，成為這群山城孩子追夢路上的堅實後盾。」

雙溪高中校長張婷婷指出，這筆經費不僅解決了燃眉之急，更讓偏鄉孩子看見社會的溫暖與支持。龍隊平時除了專業競技訓練，每年寒假更主動舉辦偏鄉學童動力照護冬令營，照顧北北基弱勢學子。扶輪社群與企業的愛心挹注，不僅協助選手全心備戰全民運動會、爭取金牌榮耀，更讓正向循環的社會教育能量在偏鄉持續扎根。

當天的捐贈儀式在近兩百位扶輪人與嘉賓的見證與熱烈掌聲中圓滿落幕。隨著嶄新裝備到位，雙溪高中競技舞龍隊將帶著各界祝福，繼續舞動青春、迎向國際，為台灣傳統民俗體育再創巔峰。