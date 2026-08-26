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路跑／渣打台北公益馬拉松 抽5天4夜跑馬自由行

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
渣打台北公益馬拉松將於明年1月10日開跑，今天舉辦啟動記者會。記者曾思儒／攝影
渣打台北公益馬拉松將於明年1月10日開跑，今天舉辦啟動記者會。記者曾思儒／攝影

2027渣打台北公益馬拉松將於明年1月10日登場，今天舉辦啟動記者會，號召破萬跑者「一起跑更遠」，今年賽事還將從成功報名者中抽出渣打吉隆坡、河內海外跑旅「5天4夜機加酒自由行」，鼓勵跑者完成渣打全球十大城市路跑系列賽事。

渣打台北公益馬拉松是渣打全球系列路跑的首站，每年迎接來自世界超過50個國家的跑者，台北市體育局副局長湯皓宇今天報名啟動記者會上歡迎跑者們齊聚台北，渣打銀行總經理游天立也提到「參加就是種成就」，去年就站上跑道的他今年也將繼續參賽12公里組，他笑說：「今年一定會進步，跑更遠，希望和大家一起賽道見。」

今年賽事分成全馬、半馬、12公里和3公里組，賽事將從所有成功報名者中抽出渣打吉隆坡、河內海外跑旅「5天4夜機加酒自由行」，包含機票、住宿及免費全馬或半馬參賽資格；賽事也推出主題是跑者體驗營，攜手運動品牌專業團隊，依照女性及新手跑者等不同族群規劃專屬課程。

渣打台北公益馬拉松今天下午4點開放早鳥報名到9月1日下午4點，一般報名從9月2日下午4點開始。

渣打台北公益馬拉松將於明年1月10日開跑，今天舉辦啟動記者會，渣打銀行總經理游天立（右）也將參賽。記者曾思儒／攝影
渣打台北公益馬拉松將於明年1月10日開跑，今天舉辦啟動記者會，渣打銀行總經理游天立（右）也將參賽。記者曾思儒／攝影

馬拉松 路跑 渣打

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