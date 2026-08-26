運科中心攜手永信藥品推聯名營養品 蕭佑然補給、補水一舉兩得

國家運動科學中心今天於運動部舉行記者會，攜手國內知名製藥品牌永信藥品推出「PROs」聯名運動營養品，包含胺基酸瞬充粉、關力膠原凍飲與動能錠等三款產品，將全力扮演台灣健兒備戰明年名古屋亞運的堅實後盾。

運科中心與永信藥品秉持 Professional（專業合作）、Recover（強效恢復）、Optimization（最佳狀態）的 PROs 核心主軸，結合國際運動科學實證與藥廠等級專業製造能力，共同推出三款專為運動員及運動愛好者量身打造的專業運動營養產品「HAC-OTG 胺基酸瞬充粉」、「HAC 關力膠原凍飲」與「HAC 動能錠」。

運科中心董事長蔚順華指出，「營養補給」與「疲勞恢復」是選手在國際賽場突破極限的關鍵。本次合作由運科中心依國家隊需求提供專業配方，結合永信藥品的製程經驗，耗時逾400天開發完成。永信藥品董事長李其澧則強調，除長年贊助國家運動科學中心營養補充品外，每年更將額外提供50萬元產品贊助，以實際行動力挺國家隊。

運動部次長黃啟煌表示，精準營養補給是延長選手運動生涯的核心關鍵，運科中心首次跨足產業合作，不僅展現運動科學落地的成果，也呼應運動部推動產業發展與全民運動的願景。

今天記者會現場星光熠熠，包括名古屋亞運柔道代表隊教練劉文等、體操好手蕭佑然、游泳選手邱羿臻等好手均到場力挺，會中更播放神秘嘉賓「羽球一哥」周天成分享產品使用心得的影片，吸引全場目光。

其中將第三度參加亞運會的蕭佑然就表示，自己過去因為不喜歡營養品的味道，並沒有使用營養品額外補充的習慣，不過過去一個多月來他也開始使用「HAC-OTG 胺基酸瞬充粉」進行補給，「這一次的營養品剛好符合我喜歡的味道，又可以用水沖泡，因為我平常就常被說水喝不夠，用這方式剛好一舉兩得。」